Пожарная безопасность: риски, ответственность, особенности в 2023 г.

Вопросы пожарной безопасности волнуют участников форума клерка, причем некоторые пользователи уверены, что их не касаются вопросы пожарной безопасности, несмотря на то, что они являются собственниками недвижимости.

Избежать собственнику помещения отвественности очень сложно в случае возникновения пожара. Об этом говорят все последние годы, когда случались крупные пожары и судебная практика.

Тем не менее, некоторые собственники думают, что, прописав в договоре ответственность, они переложат её на арендатора, например. Однако это наивное представление, даже если будет доказано, что причина возгорания случилась по вине арендатора, то все равно будут проверка соблюдение собственником всем предусмотренных мер пожарной безопасности.

И избежать в таких случаях отвественности очень сложно, для иллюстрации приведу ссылку на обсуждение на форуме клерка одного автора, который был убежден, что виноват только арендатор, но мы поставили 10 вопросов, на которые, конечно, не получили ответа. На самом деле вопросов гораздо больше, если вы хотя прочтете нормативно –правовые документы.

Список вопросов собственнику помещения/здания вы можете увидеть в сообщении тут.

Почему нельзя переложить ответственность за пожарную безопасность? Дело в том, что договор — это гражданско-правовые отношения, а с их помощью нельзя перераспределить ответственность за административные и уголовные правонарушения. Первые отношения регулируются равными гражданскими лицами, а в административных и уголовных взаимоотношениях участвуют не только гражданские лица, но также государство. Этот вывод повреждается и судебной практикой.

Другие же участники наоборот страшатся мер отвественности за пожарную безопасность, хотя риски привлечения к отвественности почти равны нулю (см. ответ здесь).

Конечно, арендаторы, у которых много площади и много работников также будут отвечать. То есть здесь есть баланс интересов и ответственности.

Также строительные и монтажные организации отвечают особым образом. Если есть проект, то меры пожарной безопасности проверяет архитектор (проектировщик), имеющий специальное образование.

В последние годы стало «модным» нанимать дизайнера, которого кроме внешнего вида помещения ничего не заботит, тогда ответственность будет нести заказчик, который не включил требования о пожарной безопасности в договор.

Если строительные работы проводиться без проекта, то ответственность будет нести на время работ строительный подрядчик и если это специально указано в договоре. Посоле принятия работ, без специальных замечаний, будет нести ответственность заказчик. Этим заказчиком может быть и арендатор, которому собственник разрешил делать строительные работы. Именно поэтому очень важно проверять все документы, чертежи, работы и т.д., т.к. потом почти невозможно будет исправить без дополнительных затрат.

Именно поэтому собственники недвижимости, арендаторы, владельцы предприятия, как руководители и собственники юридических лиц, так и ИП, а также самозанятые должны внимательно следить за мерами пожарной безопасности, особенно если у вас работает более одного человека или вы в зданиях, где более 50 человек работает, вы должны очень серьезно отнестись ко всем мерам пожарной безопасности. Особенно это важно, когда вы производите реконструкцию или даже перестановку мебели в офисе.

Нормативно-правовое регулирование

Согласно закона «пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров» (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ)).

Помимо Закона № 69-ФЗ основными нормативными документами, регламентирующими нормы пожарной безопасности в офисе, являются Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ) и Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила №1479).

Кроме того, Приказом МЧС России от 15.01.2020 № 14 утвержден Свод правил в части требований пожарной безопасности многофункциональных зданий.

При обеспечении пожарной безопасности в офисе следует руководствоваться несколькими важными критериями. Прежде всего, необходимо определить, к какому классу функциональной пожарной опасности относится помещение.

Класс функциональной пожарной опасности помещения

Это классификационная характеристика зданий и сооружений, определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, сооружений, в том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, сооружениях технологических процессов производства (п. 12 ст. 2 Закона №123-ФЗ). Данная характеристика является одним из критериев пожарно-технической классификации зданий, строений (ст. 29 Закона № 123-ФЗ).

Помещения офисов относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф4.3 (пп. «в» п. 4 ч. 1 ст. 32 Закона № 123-ФЗ), в связи с чем, если иное не предусмотрено, этажи зданий этого класса должны иметь не менее двух эвакуационных выходов (абз. 1 п. 4.2.9 СП 1.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 (далее - СП 1.13130)).

При этом не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек (п.4.2.7 СП 1.13130).

При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 кв.м. с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа (абз. 2 п. 4.2.9 СП 1.13130).

Информация о присвоенной деятельности юридического лица категории риска направляется по запросу юридического лица органом государственного контроля (надзора) в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты поступления такого запроса (п. 13 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806).

В случае несогласия с категорией риска можно подать соответствующую жалобу, которую обязаны будут рассмотреть и в случае оснований изменить класс риска.

Особенности проведения контрольных (надзорных) мероприятий в 2023 г.

В планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 г. включаются такие мероприятия только в отношении объектов контроля, отнесенных (п. п. 11(3), 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336):

к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска;

опасным производственным объектам II класса опасности;

гидротехническим сооружениям II класса.

Исключение - государственные и муниципальные учреждения дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Вы может обратиться в контрольный (надзорный) орган с просьбой провести профилактический визит. Если обращение поступило не позднее чем за 2 месяца до даты начала проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия, контрольный (надзорный) орган обеспечивает включение профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 г. (п. 11(3) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336).

Такой профилактический визит проводят не позднее чем за месяц до даты проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия.

Дату его проведения предварительно согласовывают с вами любым способом, который позволяет зафиксировать такое согласование. Если профилактический визит проведен в течение 3 месяцев до даты проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия, контрольный (надзорный) орган может исключить плановое мероприятие из плана (п.11(3) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336).

В планы проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 г. не включаются плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении государственных и муниципальных учреждений дошкольного и начального общего образования, основного общего и среднего общего образования, объекты контроля которых отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

В отношении таких учреждений может быть проведен профилактический визит. Отказаться от его проведения нельзя. Продолжительность визита - один день, но этот срок может быть продлен на срок, необходимый для инструментального обследования, но не более 3 рабочих дней (п. 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336).

В 2023 г. внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся исключительно по ограниченному перечню оснований (п. 3 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336). Например, по согласованию с органами прокуратуры такое мероприятие проведут, если выявлены индикаторы риска нарушения обязательных требований (пп.«а» п. 3 указанного Постановления).

Предписания об устранении нарушений выдаются, только если в ходе контрольного (надзорного) мероприятия выявлены нарушения, которые влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, приводящие к возникновению ЧС, причинению ущерба обороне страны и безопасности государства (п. 7(1) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336).

Ответственность

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ и уголовная ответственность по ст. 219 УК РФ.

Ч. 1 Ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 40 до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 400 тысяч рублей.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ (см. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 27.09.2006 «Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2006 года» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2007, № 1:

«При этом если в договоре аренды указанный вопрос не урегулирован, то ответственность за нарушение требований пожарной безопасности может быть возложена как на арендатора, так и на арендодателя в зависимости от того, чье противоправное, виновное действие (бездействие) образовало состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Ст. 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности»:

1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - наказывается принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Выводы

Как нетрудно видеть, меры отвественности за нарушения пожарных мер очень велики (до 7 лет лишения свободы или штраф до 400 тыс. руб.), особенно это важно учитывать собственникам недвижимости или руководителям и владельцам предприятий, где работает более одного человека или могут собраться более 50 человек.

Является мифом то, что арендодатель может всю свою ответственность переложить на арендатора, это можно сделать в исключительных случаях, по общему правилу собственник недвижимости должен нести риски отвественности за нарушения мер пожарной безопасности, также и арендатор.

В 2023 г. есть особенности, связанные с проведением проверок пожарной безопасности, но они сильно зависят от класса функциональной пожарной опасности помещения, его лучше самим знать заранее для этого лучше обратиться с запросом в МЧС.

В следующих публикациях мы расскажем о требованиях к обеспечению пожарной безопасности и как можно выполнить эти требования, а также о том, как проходят проверки пожарной безопасности, как грамотно себя вести при этих проверках.