С 1 сентября 2023 физкультура по-новому

30 января 2023 Правительство утвердило «Правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг», документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 02.02.2023.
Правила предусматривают, что исполнитель (например, фитнес-клуб) должен довести их до сведения потребителей и заказчиков физкультурно-оздоровительных услуг.
Это нужно будет сделать наглядным и доступным способом. Речь идет о размещении правил на сайте, информационном стенде и т.д.
Кроме информации, которую нужно раскрывать клиентам по Закону о защите прав потребителей, исполнителя обяжут до заключения договора и во время его действия предоставлять еще ряд данных.
Среди них:
перечень физкультурно-оздоровительных услуг, которые оказывает исполнитель;
формы и (или) условия их предоставления, в т.ч. форма и порядок оплаты;
условия изменения или расторжения договора;
список, цена, порядок покупки и оплаты дополнительных платных физкультурно-оздоровительных услуг, если они есть.
Эти сведения потребуют раскрывать так, чтобы любые лица могли с ними свободно ознакомиться в рабочее время исполнителя. Информировать нужно на русском языке.
Также можно использовать языки регионов и родные языки народов РФ. Размещать данные надо наглядно и доступно.
Исполнитель должен будет по просьбе потребителя или заказчика либо без нее (при необходимости) бесплатно вызвать скорую помощь и предоставить аптечку.
До оказания, в частности, услуг по физподготовке и развитию потребуют провести инструктаж о технике безопасности.
Затем нужно попросить потребителя поставить подпись в спецжурнале.
Если клиент откажется от инструктажа, он сам будет нести риски нарушения техники безопасности.
С 1 сентября 2023 установят и другие положения, и требования.
Сейчас единых правил оказания таких услуг нет.
Документ: Постановление Правительства от 30.01.2023 № 129.