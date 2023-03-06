Права потребителей

С 1 сентября 2023 физкультура по-новому

С 1.09.2023 вступят в силу правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг. Это касается фитнес-клубов, спортивных центров, спортивных залов, которые оказывают услуги населению. Помимо сведений, которые должны представить по закону о Защите прав потребителей нужно будет предоставлять дополнительную информацию и нести дополнительные обязательства

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С 1 сентября 2023 физкультура по-новому

30 января 2023 Правительство утвердило «Правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг», документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 02.02.2023.

Правила предусматривают, что исполнитель (например, фитнес-клуб) должен довести их до сведения потребителей и заказчиков физкультурно-оздоровительных услуг.

Это нужно будет сделать наглядным и доступным способом. Речь идет о размещении правил на сайте, информационном стенде и т.д.

Кроме информации, которую нужно раскрывать клиентам по Закону о защите прав потребителей, исполнителя обяжут до заключения договора и во время его действия предоставлять еще ряд данных.

Среди них:

  • перечень физкультурно-оздоровительных услуг, которые оказывает исполнитель;

  • формы и (или) условия их предоставления, в т.ч. форма и порядок оплаты;

  • условия изменения или расторжения договора;

  • список, цена, порядок покупки и оплаты дополнительных платных физкультурно-оздоровительных услуг, если они есть.

Эти сведения потребуют раскрывать так, чтобы любые лица могли с ними свободно ознакомиться в рабочее время исполнителя. Информировать нужно на русском языке.

Также можно использовать языки регионов и родные языки народов РФ. Размещать данные надо наглядно и доступно.

Исполнитель должен будет по просьбе потребителя или заказчика либо без нее (при необходимости) бесплатно вызвать скорую помощь и предоставить аптечку.

До оказания, в частности, услуг по физподготовке и развитию потребуют провести инструктаж о технике безопасности.

Затем нужно попросить потребителя поставить подпись в спецжурнале.

Если клиент откажется от инструктажа, он сам будет нести риски нарушения техники безопасности.

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С 1 сентября 2023 установят и другие положения, и требования.

Сейчас единых правил оказания таких услуг нет.

Документ: Постановление Правительства от 30.01.2023 № 129.

Александр42
Александр42

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