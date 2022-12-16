Налоговая оптимизация расходов на персонал. Компенсация процентов по ипотеке

Компенсация своим сотрудникам процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения решает для бизнеса 2 задачи одновременно:

Уменьшить налоговую нагрузку за счет замены премии компенсацией;

Повысить лояльность сотрудников благодаря финансовой поддержке.

Разберем налоговые последствия такой компенсации.

С ипотечных процентов, которые были компенсированы работникам, не уплачивается НДФЛ в пределах расходов, учтенных по налогу на прибыль.

Сверх нормативной суммы компенсации ипотечных процентов начисляется НДФЛ.

Основание: п.40 ст 217 НК РФ, Письмо Минфина РФ от 27.12.2017 № 03-11-11/87360, Письмо Минфина от 04.03.2016г. N 03-04-05/12746

Страховые взносы не начисляются с полной суммы компенсированных процентов.

Основание: пп.13 п.1 ст.422 НК РФ

Для целей налога на прибыль компенсацию процентов по ипотечным займам (кредитам) можно учесть в расходах в пределах 3% от расходов на оплату труда.

Основание: п. 24.1 ст. 255 НК РФ

Данный лимит на возмещение ипотечных процентов считается ежемесячно нарастающим итогом с начала года.

Основание: п.3 ст. 318 НК РФ, Письмо Минфина от 03.10.20217 № 03-04-06/64194

Пример. Компания компенсировала сотруднику за первый квартал 2022 г проценты по ипотечному кредиту в сумме 100.000 рублей. Все документы в наличии. Расходы на оплату труда за первый квартал 2022 г составили 4.000.000 рублей.

Налог на прибыль = 3% * 4.000.000 рублей = 120.000 рублей.

Фактические расходы 100.000 рублей

Следовательно, признаем для налога на прибыль всю сумму 100.000 рублей.

НДФЛ = 0 рублей.

Страховые взносы = 0 рублей.

Как документально обосновать компенсацию процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения?

Чтобы при проверке к вам не было вопросов о компенсации ипотечных процентов, подготовьте следующий пакет документов:

Копия договора займа (кредита)

Копии документов, которые подтверждают оплату процентов по договору займа (кредита)

Копии документов, которые подтверждают целевой характер использования заемных средств

Трудовой (коллективный) договор, в котором есть условия о возмещении расходов на уплату процентов договора займа (кредита)

Заявление сотрудника

Приказ о возмещении затрат по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение или строительство жилья

Бухгалтерская справка-расчет

Компенсация сотрудникам процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения, по нашему опыту консультирования клиентов, используется нечасто. Основная причина – отсутствие знаний как применять и обосновывать.

Теперь, благодаря вышеописанной информации, у вас есть понимание, которое позволит задуматься об аналогичной мотивации в своей компании.

Спасибо, что прочитали наш материал. Надеемся, информация была для вас полезной.

А ваша компания компенсирует сотрудникам проценты по ипотечным кредитам? Вы бы хотели, чтоб работодатель вас поощрял таким образом?

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