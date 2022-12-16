Новации по НДС в 2023 году

Новые сроки уплаты и новые правила возмещения

Вступающий в силу новый механизм уплаты фискальных платежей с использованием единого налогового счета внесет изменения в правила налогообложения НДС. Из-за единого налогового платежа перечислять налог в бюджет нужно в новые сроки. С 2023 года налогоплательщики должны перечислять налог до 28-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.

Например, налог за 4-ый квартал 2022 нужно заплатить в срок:

до 30 января (с учетом переноса) - первая треть суммы;

до 28 февраля - вторая треть налога;

до 28 марта - финальный платеж за 4 квартал.

Внедрение единого счета изменит с 2023 года правила возмещения НДС из бюджета. Обновленный порядок будет следующий:

Шаг 1. Компания подает декларацию с суммой НДС к возмещению.

Шаг 2. ИФНС в общем порядке проводит камеральную проверку и выносит решение о согласовании или отказе в возмещении.

Шаг 3. При положительном решении налоговой службы возмещаемая сумма поступит на единый налоговый счет.

Шаг 4. ИФНС самостоятельно зачтет эту сумму в счет существующей налоговой задолженности компании.

Шаг 5. Если после зачета сальдо на счете положительное, компания может написать заявление и получить денежные средства на расчетный счет. Если после погашения задолженности сальдо нулевое или отрицательное, то получить деньги обратно не получится.

Вместе с изменением правил возмещения НДС, Налоговый кодекс будет предусматривать новации в порядке возврата излишне возмещенного налога. С 1 января 2023 года налоговые инспекторы не будут информировать налогоплательщиков о необходимости вернуть денежные средства в бюджет. ИФНС направит решение об отмене возмещения НДС, на основании которого налогоплательщик должен самостоятельно вернуть средства на единый налоговый счет.

Изменения в разных отраслях

2023 год принесет новации в льготах по НДС для некоторых отраслей бизнеса. В частности, продлевается срок действия льготной - нулевой - ставки налога для иностранцев, приобретающих товары в системе tax free. Льготирование этих операций будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Продлевается срок действия льготной ставки НДС для внутренних авиаперевозок пассажиров и багажа. В течение 2023 и 2024 годов будет действовать ставка 10% для всех направлений. При этом для некоторых маршрутов (Крым, Севастополь, Калининград, Дальний Восток) продолжает действовать нулевая ставка НДС.

На 2023 год продлили льготную ставку НДС при реализации судов, принадлежащих лизинговой компании. Эта операция облагается нулевой ставкой при условии владения судном на праве собственности и включения его в Российский международный реестр судов в течение 2022 и 2023 годов.

С 1 января 2023 года истекает срок действия налоговой льготы по ввозу воздушных судов. До 2022 года (включительно) ввоз гражданских самолетов, зарегистрированных в реестрах иностранных государств, был освобожден от налогообложения НДС. Льготу предоставляли при условии представления в таможенный орган копии соответствующего свидетельства (сертификата). В наступающем году при ввозе судов необходимо применять ставку НДС 20%.

Налоговый агент по иностранцам

С 1 января 2023 года налоговые агенты, приобретающие у иностранных организаций услуги (место реализации - Россия), будут перечислять удержанный НДС в общем порядке — по 1/3 начисленной суммы по итогам квартала — не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев квартала, следующего за истекшим.

До 2023 года перечислять удержанный НДС необходимо одновременно с перечислением денежных средств иностранной компании в счет оплаты по договору. При этом банк, обслуживающий организацию, мог не принять поручение на перевод иностранному контрагенту без платежного поручения об уплате НДС.

С учетом введения единого налогового платежа это ограничение будет снято. При этом агентский НДС будет считаться уплаченным в бюджет при наступлении обычных сроков платежа. Например, НДС удержан налоговым агентом в первом квартале 2023, но уплаченным он будет считаться при распределении ИФНС в счет уплаты начисленного НДС в срок: 28.04, 28.05 и 28.06.

Налогообложение НДС на новых территориях

Для налогоплательщиков, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, с 20023 года будет действовать специальный порядок расчета налога и особые ставки НДС. По активам, которые были приобретены и оприходованы по бухгалтерском учету, база по НДС будет определяться как разница между стоимость проданных товаров и себестоимость закупки (оба показателя с учетом налога).

Реализация будет облагаться по расчетным налоговым ставкам:

9,09% вместо привычных 10%;

16,67 вместо 20%;

нулевая ставка.

После продажи этих товаров, налогоплательщики будут применять типовые ставки налога 0%, 10% и 20%.

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