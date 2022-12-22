Учетная политика на 2023 год

Учетная политика по БУ

С 2023 года всем организациям предстоит уплачивать налоги через единый налоговый счет. Ранее каждый налог оплачивался отдельным платежным документом. Со следующего года все денежные средства будут поступать в бюджет в виде единого налогового платежа. Несмотря на новшество в порядке уплаты налога, правила начисления налоговых платежей не изменилось. Следовательно, используемые ранее субсчета, не нужно исключать из плана счетов.

Другим последствием введения ЕНП является необходимость добавления субсчета к счету 68. При этом организация вправе самостоятельно определить нумерацию и название. Для компаний и ИП, участвующих в эксперименте во второй половине 2022 года, в программе «1С:Бухгалтерия 8» (версии 3.0.115) уже присутствует возможность учета расчетов с бюджетом по ЕНП.

С 2023 года будет применяться единый тариф взносов по пенсионному, медицинскому, а также социальному страхованию. В связи с этим изменением, следует ввести новый субсчет к счету 69 с наименованием «Страховые взносы по единому тарифу». Предельную базу для исчисления страховых взносов тоже сделают единой.

С 1 марта 2023 года список перевозочных документов, которые можно формировать в электронном виде, станет больше. Такая возможность будет у всех организаций, применяющих электронный документооборот. После обновлений в электронном виде, помимо транспортной накладной, заказ-наряда и сопроводительной ведомости, можно составить:

путевой лист договор фрахтования заявку грузоотправителя

С 2024 года обязательным станет переход на ФСБУ 14/2022. По этой причине следует пересмотреть приложения к учетной политике, устанавливающие комплектность первичных документов по операциям с нематериальными активами. Решение о досрочном применении ФСБУ 14/2022 необходимо закрепить в учетной политике. После перехода на новый стандарт в учетной политике нужно отразить:

порядок перехода на ФСБУ 14/2022

виды и группы НМА

порядок проверки элементов амортизации

даты начала и прекращения амортизации

способ амортизации по каждой группе НМА и периодичность ее начисления

способ оценки объектов НМА после их признания

периодичность и способы переоценки, порядок списания накопленной дооценки

стоимостной лимит для отнесения объектов к НМА и уровень существенности

Особое значение имеет установление лимита стоимости, по которой объект может быть отнесен к НМА. Если этот лимит не будет обозначен в учетной политике организации, то все объекты с признаками НМА, необходимо учитывать на счете 04 и амортизировать. При установлении лимита определенные объекты могут стать малоценными. Сумму лимита стоит снизить, если общая стоимость этих объектов, будет существенна в рамках отчетности.

При актуализации учетной политики на 2023 год, необходимо проанализировать положения регламента, влияющие на учет основных средств. Обновить УП по БУ необходимо, если ранее в ней не был прописан порядок учета расходов на ремонт основных средств и правила принятия к учету объекта, состоящего из нескольких частей.

Уточнение учетной политики на 2023 год будет важным шагом, если организация задействована воперациях по финансовой аренде. В ФСБУ 25/2018, вступившем в силу в 2022 году, были обозначены новые правила переоценки права пользования активом и учета входного НДС по арендным платежам. В том случае, если компанией проводится только операционная аренда, ничего пересматривать не надо.

В одном из пунктов ФСБУ 25/2018 было отмечено, что, арендатор должен переоценивать право пользоваться активом, если арендованный объект по характеру его использования относится к группе основных средств, по которой арендатором запланирована переоценка. С 2023 года это правило отменяется: скорректировав учетную политику своей организации, арендатор освобождается от обязанности проведения переоценки.

Изменения в учетной политике по НУ

С 2023 года необходимы дополнения по учету налога на прибыль, если организация учитывает расходы на программное обеспечение и электронику российского производства. Связано это с тем, что с нового года при формировании первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов, имеющих отношение к сфере искусственного интеллекта, расходы можно учитывать с коэффициентом 1,5.

Применение этого коэффициента допустимо к расходам по приобретению прав на такие объекты, признаваемым в налоговом учете прочими. Использование обозначенного коэффициента в обоих случаях возможно, когда активы включены в соответствующие реестры. Если организация планирует использовать коэффициент 1,5 при учете своих расходов, это необходимо отметить в учетной политике.

С 1 января 2023 года расширили перечень имущества, по которому можно применять повышающий коэффициент к основной норме амортизации. Коэффициент не выше 3 к основной норме амортизации можно применять к:

основным средствам, включенным на дату ввода в эксплуатацию в единый реестр российской радиоэлектронной продукции

НМА в виде компьютерной программы ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (исключение составляют активы, для которых срок полезного использования организация установила самостоятельно)

Компаниям и ИП, применяющим экспериментальный налоговый режим – автоматизированную УСН, в учетной политике следует указать ответственного за ведение налогового учета сотрудника. Это связано в первую очередь с тем, что получение организацией дохода возможно не только путем перечисления денежных средств на расчетный счет, но и в порядки взаимозачета, а также другими способами. Все поступления доходов должны быть отражены ответственным сотрудником в личном кабинете налогоплательщика не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

Обязанности по передаче данных могут быть возложены на бухгалтера, главного бухгалтера, а также самого предпринимателя.

Как утвердить учетную политику на 2023 год?

Учетная политика считается утвержденной после подписания руководителем соответствующей распорядительной документации - приказа. Допускается составление одного приказа для утверждения изменений и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Для того чтобы приказ вступил в силу с 1 января 2023 года, документ должен быть составлен не позднее 31 декабря 2022 года. Если документ будет подписан в последующие дни, изменения вступят в силу только с 2024 года.

Помимо основных реквизитов приказа (наименования документа, даты, названия компании), в основной части документа следует отразить:

суть распоряжения – факт утверждения учетной политики с указанием даты, с которой она вводится в действие

приложения к приказу – документы, определяющие основные положения учетной политики

В приказе нужно указать только измененные пункты учетной политики, по тем операциям или активам, которые используются в учете компании. Допускается внесение каких-либо изменений в приказ, если они не имеют кардинального характера и не касаются его значительной части. Замечания по операциям или активам, которых нет на текущий момент, вносить заранее не надо.

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