Какие приложения необходимы в учетной политике

Обязательные приложения к учетной политике

Перечень обязательных приложений к учетной политике не зафиксирован в нормативно-правовых актах. При этом у подавляющего большинства организаций в составе документа присутствуют следующие приложения:

рабочий план счетов;

формы учетных документов;

график документооборота.

Необходимость перечисленных приложений подтверждает ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» от 06.10.2008, в котором говорится, что сведения об организации документооборота и регистров, применении счетов и субсчетов дает представление о способах ведения бухгалтерского учета определенной организации.

Есть и другие причины, по которым следует отразить подобную информацию в виде приложений к учетной политике:

Большой объем информации. Например, в рабочем плане счетов содержатся синтетические и аналитические счета, используемые для ведения бухгалтерского учета организации.

Форма представления информации. Для наглядности схему документооборота представляют в виде таблицы, в которой будут подробно расписаны все этапы.

Изменение состава приложений. Нередко организация использует собственные формы первичных документов и закрепляет их в виде приложений. С течением времени формы совершенствуются или перестают использоваться, а ненужные приложения исключают из учетной политики.

После того как приложение разработано специалистами компании, следует упомянуть о его наличии в самой учетной политике. Если учетная политика на текущий год уже была подписана руководителем, для утверждения изменений или введения нового приложения следует выпустить отдельный приказ.

Сколько приложений к учетной политике потребуется

Количество приложений к учетной политике может периодически меняться в большую или меньшую сторону. Состав приложений каждая фирма определяет самостоятельно исходя из своих потребностей.

Численность приложений напрямую зависит от степени детализации имеющихся сведений. Некоторые процессы документооборота требуют подробного описания.

В таком случае будет правильным разделить информацию на несколько приложений ввиду её большого объема.

При разработке учетной политики, компании следует ориентироваться на специфику своей деятельности.

В зависимости от планируемых операций и применяемой системы налогообложения будет целесообразным добавить следующие приложения:

принципы расчета отчислений в резерв по сомнительным долгам; организация раздельного учета НДС; оформление списания безнадежной задолженности; порядок организации и проведения внутреннего финансового контроля; положение об особенностях направления работников в служебные командировки.

Отдельные приложения к учетной политике могут носить специфический характер. Среди дополнений к Учетной политике некоммерческих образований наиболее распространены приложения характеризующие:

порядок проведения инвентаризации;

алгоритм принятия обязательств;

утверждение состава комиссии по поступлению и выбытию активов, для проведения внезапной ревизии кассы;

порядок определения срока службы хозяйственного инвентаря.

Рабочий план счетов

При разработке плана счетов для учета операции конкретной организации рекомендуется:

исключить неиспользуемые счета;

не изменять синтетические счета, предусмотренные единым планом счетов;

найти оптимальное количество счетов для необходимой детализации операций;

соблюдать требования, предписанные нормативными актами, ФСБУ и ПБУ.

Сформированный под контролем главного бухгалтера план счетов утверждается руководителем фирмы, выделяется отдельным приложением учетной политики.

График документооборота

В ходе деятельности фирмы образуется большое количество разнообразных документов, которые необходимо правильно обработать и вовремя отразить в учете.

Для упорядоченности бизнес-процессов требуется особый график, регламентирующий процесс движения документов с момента их составления или получения до направления в архив.

Традиционно все данные заносят в таблицы для наиболее четкого структурирования большого количества информации.

Формируя график документооборота следует обратить внимание на:

жизненный цикл документа (оформление, отражение в учете, хранение, утилизация);

наличие сопутствующих документов. Для отражения в учете помимо первичных документов могут потребоваться выписки из ЕГРЮЛ, судебные решения, служебные письма;

указание ответственных лиц на каждом этапе жизненного цикла документа, сроки его обработки.

Формы применяемых документов

Отражение операций в бухгалтерском учете сопровождается составлением первичных документов.

При составлении учетной политики компании предстоит сделать выбор: пользоваться унифицированными формами или разработать собственные.

Исключение составляет заполнение документов при ведении кассовых операций: здесь унифицированные формы обязательны к применению.

При разработке форм первичных документов необходимо контролировать их соответствие № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, а также:

проверить наличие всех обязательных реквизитов;

утвердить формы самостоятельно разработанных первичных документов в составе УП.

Намерение применять унифицированные формы по определенным операциям следует также отразить в учетной политике.

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