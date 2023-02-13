Какие приложения необходимы в учетной политике

Обязательные приложения к учетной политике
Перечень обязательных приложений к учетной политике не зафиксирован в нормативно-правовых актах. При этом у подавляющего большинства организаций в составе документа присутствуют следующие приложения:
рабочий план счетов;
формы учетных документов;
график документооборота.
Необходимость перечисленных приложений подтверждает ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» от 06.10.2008, в котором говорится, что сведения об организации документооборота и регистров, применении счетов и субсчетов дает представление о способах ведения бухгалтерского учета определенной организации.
Есть и другие причины, по которым следует отразить подобную информацию в виде приложений к учетной политике:
Большой объем информации. Например, в рабочем плане счетов содержатся синтетические и аналитические счета, используемые для ведения бухгалтерского учета организации.
Форма представления информации. Для наглядности схему документооборота представляют в виде таблицы, в которой будут подробно расписаны все этапы.
Изменение состава приложений. Нередко организация использует собственные формы первичных документов и закрепляет их в виде приложений. С течением времени формы совершенствуются или перестают использоваться, а ненужные приложения исключают из учетной политики.
После того как приложение разработано специалистами компании, следует упомянуть о его наличии в самой учетной политике. Если учетная политика на текущий год уже была подписана руководителем, для утверждения изменений или введения нового приложения следует выпустить отдельный приказ.
Сколько приложений к учетной политике потребуется
Количество приложений к учетной политике может периодически меняться в большую или меньшую сторону. Состав приложений каждая фирма определяет самостоятельно исходя из своих потребностей.
Численность приложений напрямую зависит от степени детализации имеющихся сведений. Некоторые процессы документооборота требуют подробного описания.
В таком случае будет правильным разделить информацию на несколько приложений ввиду её большого объема.
При разработке учетной политики, компании следует ориентироваться на специфику своей деятельности.
В зависимости от планируемых операций и применяемой системы налогообложения будет целесообразным добавить следующие приложения:
принципы расчета отчислений в резерв по сомнительным долгам;
организация раздельного учета НДС;
оформление списания безнадежной задолженности;
порядок организации и проведения внутреннего финансового контроля;
положение об особенностях направления работников в служебные командировки.
Отдельные приложения к учетной политике могут носить специфический характер. Среди дополнений к Учетной политике некоммерческих образований наиболее распространены приложения характеризующие:
порядок проведения инвентаризации;
алгоритм принятия обязательств;
утверждение состава комиссии по поступлению и выбытию активов, для проведения внезапной ревизии кассы;
порядок определения срока службы хозяйственного инвентаря.
Рабочий план счетов
При разработке плана счетов для учета операции конкретной организации рекомендуется:
исключить неиспользуемые счета;
не изменять синтетические счета, предусмотренные единым планом счетов;
найти оптимальное количество счетов для необходимой детализации операций;
соблюдать требования, предписанные нормативными актами, ФСБУ и ПБУ.
Сформированный под контролем главного бухгалтера план счетов утверждается руководителем фирмы, выделяется отдельным приложением учетной политики.
График документооборота
В ходе деятельности фирмы образуется большое количество разнообразных документов, которые необходимо правильно обработать и вовремя отразить в учете.
Для упорядоченности бизнес-процессов требуется особый график, регламентирующий процесс движения документов с момента их составления или получения до направления в архив.
Традиционно все данные заносят в таблицы для наиболее четкого структурирования большого количества информации.
Формируя график документооборота следует обратить внимание на:
жизненный цикл документа (оформление, отражение в учете, хранение, утилизация);
наличие сопутствующих документов. Для отражения в учете помимо первичных документов могут потребоваться выписки из ЕГРЮЛ, судебные решения, служебные письма;
указание ответственных лиц на каждом этапе жизненного цикла документа, сроки его обработки.
Формы применяемых документов
Отражение операций в бухгалтерском учете сопровождается составлением первичных документов.
При составлении учетной политики компании предстоит сделать выбор: пользоваться унифицированными формами или разработать собственные.
Исключение составляет заполнение документов при ведении кассовых операций: здесь унифицированные формы обязательны к применению.
При разработке форм первичных документов необходимо контролировать их соответствие № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, а также:
проверить наличие всех обязательных реквизитов;
утвердить формы самостоятельно разработанных первичных документов в составе УП.
Намерение применять унифицированные формы по определенным операциям следует также отразить в учетной политике.
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