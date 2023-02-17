Два правила подачи возражений к акту налоговой проверки

Правило 1. Уложиться в сроки

Каждый налогоплательщик наделен правом подать возражения к акту камеральной проверки и к его отдельным положениям. Изложить свои претензии к акту следует, если компания не согласна с выводами и предложениями проверяющих или обнаружила некорректное толкование правовых норм.

По общему правилу, срок подачи возражений к результатам налоговой проверки составляет один месяц со дня получения акта.

Например, если акт вручен 31 мая 2023 года, то последним днем подачи возражений будет 30 июня 2023 года.

Если последний день срока подачи возражений на акт выпал на выходной или нерабочий день, то подать их можно не позднее следующего рабочего дня.

Чтобы верно определить, с какого дня отсчитывать месячный срок, нужно ориентироваться на способ получения акта налоговой проверки. Если налоговая инспекция передала документ под расписку лично руководителю компании, отсчет начинается со дня фактического получения акта.

При передаче документа почтой, датой получения акта считается 6-ой рабочий день со дня отправки письма ИФНС. Если налоговая служба направила документ в электронном виде посредством ТКС или через оператора ЭДО, днем получения принято считать дату, указанную в квитанции о приеме. При обмене документами через личный кабинет налогоплательщика, датой получения акта является последующий после размещения день.

Таким образом, когда акт считается полученным налогоплательщиком, срок начинает идти со следующего дня после даты вручения акта. Если последний день срока выпадает на выходной, действует правило переноса на ближайший рабочий день.

При получении акта 31 января, последним днем подачи возражений будет 28 февраля, как последний день месяца.

Сроки и ответственные за подачу возражений

Основание Срок подачи возражений Кто подает возражение Акт налоговой проверки Руководитель или представитель налогоплательщика В течение 1 месяца со дня получения акта налоговой проверки Дополнение к акту налоговой проверки Руководитель или представитель налогоплательщика В течение 15 рабочих дней со дня получения дополнения к акту налоговой проверки Акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях Руководитель или представитель налогоплательщика В течение 1 месяца со дня получения акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях

Правило 2. Правильно оформить возражения

Возражения к акту проверки можно составить в произвольной форме, так как на законодательном уровне не закреплен какой-либо образец. Тем не менее инспектору будет удобнее работать с документом, если он будет составлен по форме, закрепленной в рекомендациях на сайте ФНС. Данный формат подходит для описания несогласий с результатами камеральной проверки и дополнительного налогового контроля.

Следует структурировать возражения на три части: вводную, описательную и итоговую.

Во вводной части рекомендуется указать:

наименование и адрес ИФНС;

краткое и полное наименование, ИНН/КПП и адрес организации;

реквизиты акта налоговой проверки.

В описательной части нужно перечислить свои возражения акту налоговой проверки, аргументировать свои позицию. Для большей убедительности можно ссылаться на нормативно-правовые акты, разъяснения Минфина, а также судебную практику высших судов. Наличие смягчающих и исключающих привлечение к ответственности обстоятельств можно также отметить в описательной части.

В завершении своих возражений нужно подвести итог всему сказанному выше, указать подтверждающие документы в виде приложений. Удачной формулировкой для результативной части будет просьба о «вынесении решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения».

Возражения рекомендуется составлять в двух экземплярах. При личной подаче документа в ИФНС можно запросить отметку о принятии возражений на своем экземпляре. При отправке возражений по почте ценным письмом с описью вложений, следует сохранить квитанцию об отправке.

Направлять документ в ИФНС лучше с запасом: если письмо придет позже установленного срока, возражения рассматриваться не будут.

Итогом является получение результатов рассмотрения возражений и принятие руководителем решения о дальнейших шагах

Возражения налогоплательщика должны учитываться при рассмотрении материалов налоговой проверки. Как правило, налоговый орган заранее уведомляет организацию о проведении подобного мероприятия. При этом законодательство не обязывает руководителя (или его представителя) присутствовать на рассмотрении, никаких санкции за неявку не полагается.

Руководитель ИФНС в течение 10 дней с момента окончания месяца, отведенного на представление возражений по акту проверки, должен рассмотреть акт, возражения и прочие материалы налоговой проверки.

По результатам рассмотрения могут быть вынесены следующие решения:

привлечение организации к ответственности;

освобождение организации от ответственности;

назначение дополнительных мероприятий.

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