Как изменить учетную политику по бухгалтерскому учету

В каких случаях надо менять учетную политику по бухгалтерскому учету

Законодательно предусмотрено три ситуации, когда учетную политику надо менять в обязательном порядке:

если меняются требования нормативных актов, регулирующих порядок ведения бухучета (в частности – федеральный или отраслевые стандарты);

если компания внедряет новые способы бухгалтерского учета, которые повысят качество информации о бизнесе;

если существенно меняются условия деятельности организации: смена собственников, реорганизация, отказ от какой-либо деятельности и т.д.

Изменения в учетной политике вступают в силу с 1 января года, следующего за годом утверждения, если нет оснований применять их в течение текущего года (ч. 7 ст. 8 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 12 ПБУ 1/2008).

Корректировки, которые обусловлены изменениями в законодательстве, вступают в силу в порядке, указанном в нормативном правовом акте (п. 14 ПБУ 1/2008).

Изменения в учетной политике могут существенно повлиять на финансовые результаты или движение денег организации, поэтому нововведения необходимо раскрывать в бухгалтерской отчетности (п. 16 ПБУ 1/2008).

Кроме изменений, в УП могут вноситься дополнения. Учетную политику дополняют, когда в работе компании впервые возникает новая операция или факт хозяйственной жизни (п. 10 ПБУ 1/2008).

Дополнения вносятся на основании приказа или распоряжения руководителя организации (п. 8 ПБУ 1/2008). Типового образца для такого приказа нет, поэтому он составляется в произвольной форме.

Дополнения в учетную политику применяются с первой операции, для которой они понадобились.

Пересчет показателей бухгалтерской отчетности

В случае внесения изменений в УП компания начинает по-новому отражать операции, которые были уже давно.

Чтобы обеспечить сопоставимость данных, в ряде случаев нужно пересчитать данные за прошлые периоды.

Эта обязанность зависит от того, есть ли у компании право на упрощенный бухучет и можно ли сделать пересчет с достаточной степенью точности.

Степень точности бухгалтер определяет на основании собственного профессионального суждения.

Если у компании нет права вести упрощенный бухучет и пересчет показателей можно выполнить с высокой точностью, то придется пересчитать показатели отчетности за прошлые периоды, которые отражены в текущем балансе или отчете о финансовых результатах. Пересчет выполняется исходя из предположения, что измененный способ применялся с момента возникновения деятельности данного вида. Это ретроспективный пересчет.

В частности, потребуется пересчет задним числом показателя статьи 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», других статей баланса, на которые повлияло изменение, а также смежных статей.

Поскольку это приведет к изменению остатков активов и обязательств, информацию о результатах пересчета отразите в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах к отчетности. Это документально обоснует изменения.

Далее – внесите изменения в данные бухгалтерской отчетности текущего периода и отразите в них результаты перерасчета показателей предыдущих периодов (п. 21 ПБУ 1/2008).

А в бухучете отразите разницу между фактическими данными и результатами пересчета. Необходимые записи внесите в учет в межотчетном периоде между 31 декабря и 1 января.

В итоге они не попадут в заключительное сальдо баланса за отчетный год, но будут включены во вступительное сальдо баланса следующего года. Различия между этими двумя показателями покажут денежную оценку изменений в учетной политике.

Такой порядок установлен пунктами 15 и 16 ПБУ 1/2008. Разъяснения на эту тему приведены в рекомендациях Минфина от 19.01.2018 № 07-04-09/2694.

Если принимается новый или изменяется существующий нормативно-правовой акт, в нем может быть установлен конкретный период или порядок перерасчета. Тогда перерасчет проводите в установленном этим документом порядке (п. 21 ПБУ 1/2008).

Если провести пересчет с достаточной точностью невозможно, то его проводить не требуется. Измененный способ бухучета можно применять перспективно, т.е. с начала нового отчетного периода (п.15 ПТУ 1/2008). Аналогичное правило действует для компаний, имеющих право на упрощенный бухучет, – они применяют нововведения в УП перспективно.

Раскрытие в отчетности

Изменения учетной политики описываются в бухгалтерской отчетности – в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах за отчетный год.

Если такое раскрытие по предшествующему периоду или по более ранним отчетным периодам невозможно, также сообщите об этом. Также укажите период, в котором начинается применение изменений.

В частности, раскройте информацию, которая прописана в пункте 21 ПБУ 1/2008:

причину изменения;

содержание обновленных или новых пунктов;

порядок того, как отразили изменения: ретроспективно или перспективно;

суммы корректировок, которые связаны с изменением, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов;

сумму корректировки по отчетным периодам, которые предшествуют представленным в бухгалтерской отчетности, – в той степени, в которой это возможно.

Изменения учетной политики, которые оказали или способны оказать существенное влияние на финансовое положение компании, ее финансовые результаты или движение денег, покажите в бухгалтерской отчетности обособленно. Такие требования прописаны в пункте 16 ПБУ 1/2008.

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