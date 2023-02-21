Учетная политика

Как изменить учетную политику по бухгалтерскому учету

Внесение изменений во внутренние правила ведения бухгалтерского учета, регламентированные учетной политикой, имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при составлении приказа руководителя. Расскажем о них более подробно.

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Как изменить учетную политику по бухгалтерскому учету
Иллюстрация: Учебно-консалтинговый центр «Разобраться в налогах»

В каких случаях надо менять учетную политику по бухгалтерскому учету

Законодательно предусмотрено три ситуации, когда учетную политику надо менять в обязательном порядке:

  • если меняются требования нормативных актов, регулирующих порядок ведения бухучета (в частности – федеральный или отраслевые стандарты);
  • если компания внедряет новые способы бухгалтерского учета, которые повысят качество информации о бизнесе;
  • если существенно меняются условия деятельности организации: смена собственников, реорганизация, отказ от какой-либо деятельности и т.д.

Изменения в учетной политике вступают в силу с 1 января года, следующего за годом утверждения, если нет оснований применять их в течение текущего года (ч. 7 ст. 8 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 12 ПБУ 1/2008).

Корректировки, которые обусловлены изменениями в законодательстве, вступают в силу в порядке, указанном в нормативном правовом акте (п. 14 ПБУ 1/2008).

Изменения в учетной политике могут существенно повлиять на финансовые результаты или движение денег организации, поэтому нововведения необходимо раскрывать в бухгалтерской отчетности (п. 16 ПБУ 1/2008).

Кроме изменений, в УП могут вноситься дополнения. Учетную политику дополняют, когда в работе компании впервые возникает новая операция или факт хозяйственной жизни (п. 10 ПБУ 1/2008).

Дополнения вносятся на основании приказа или распоряжения руководителя организации (п. 8 ПБУ 1/2008). Типового образца для такого приказа нет, поэтому он составляется в произвольной форме.

Дополнения в учетную политику применяются с первой операции, для которой они понадобились.

Пересчет показателей бухгалтерской отчетности

В случае внесения изменений в УП компания начинает по-новому отражать операции, которые были уже давно.

Чтобы обеспечить сопоставимость данных, в ряде случаев нужно пересчитать данные за прошлые периоды.

Эта обязанность зависит от того, есть ли у компании право на упрощенный бухучет и можно ли сделать пересчет с достаточной степенью точности.

Степень точности бухгалтер определяет на основании собственного профессионального суждения.

Если у компании нет права вести упрощенный бухучет и пересчет показателей можно выполнить с высокой точностью, то придется пересчитать показатели отчетности за прошлые периоды, которые отражены в текущем балансе или отчете о финансовых результатах.

Пересчет выполняется исходя из предположения, что измененный способ применялся с момента возникновения деятельности данного вида. Это ретроспективный пересчет.

В частности, потребуется пересчет задним числом показателя статьи 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», других статей баланса, на которые повлияло изменение, а также смежных статей.

Поскольку это приведет к изменению остатков активов и обязательств, информацию о результатах пересчета отразите в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах к отчетности. Это документально обоснует изменения.

Далее – внесите изменения в данные бухгалтерской отчетности текущего периода и отразите в них результаты перерасчета показателей предыдущих периодов (п. 21 ПБУ 1/2008).

А в бухучете отразите разницу между фактическими данными и результатами пересчета. Необходимые записи внесите в учет в межотчетном периоде между 31 декабря и 1 января.

В итоге они не попадут в заключительное сальдо баланса за отчетный год, но будут включены во вступительное сальдо баланса следующего года. Различия между этими двумя показателями покажут денежную оценку изменений в учетной политике.

Такой порядок установлен пунктами 15 и 16 ПБУ 1/2008. Разъяснения на эту тему приведены в рекомендациях Минфина от 19.01.2018 № 07-04-09/2694.

Если принимается новый или изменяется существующий нормативно-правовой акт, в нем может быть установлен конкретный период или порядок перерасчета. Тогда перерасчет проводите в установленном этим документом порядке (п. 21 ПБУ 1/2008).

Если провести пересчет с достаточной точностью невозможно, то его проводить не требуется. Измененный способ бухучета можно применять перспективно, т.е. с начала нового отчетного периода (п.15 ПТУ 1/2008).

Аналогичное правило действует для компаний, имеющих право на упрощенный бухучет, – они применяют нововведения в УП перспективно.

Раскрытие в отчетности

Изменения учетной политики описываются в бухгалтерской отчетности – в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах за отчетный год.

Если такое раскрытие по предшествующему периоду или по более ранним отчетным периодам невозможно, также сообщите об этом. Также укажите период, в котором начинается применение изменений.

В частности, раскройте информацию, которая прописана в пункте 21 ПБУ 1/2008:

  • причину изменения;

  • содержание обновленных или новых пунктов;

  • порядок того, как отразили изменения: ретроспективно или перспективно;

  • суммы корректировок, которые связаны с изменением, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов;

  • сумму корректировки по отчетным периодам, которые предшествуют представленным в бухгалтерской отчетности, – в той степени, в которой это возможно.

Изменения учетной политики, которые оказали или способны оказать существенное влияние на финансовое положение компании, ее финансовые результаты или движение денег, покажите в бухгалтерской отчетности обособленно. Такие требования прописаны в пункте 16 ПБУ 1/2008.

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