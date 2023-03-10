Шесть способов вывести деньги из бизнеса: как оценить риски

На налоговом эфире в Telegram разобрала:

1) Какие способы используют компании для вывода денег?

2) Как понять, что займы привлекут внимание проверяющих?

3) Что важно знать заключая договоры услуг, аренды, Управляющего-ИП?

4) 5 маркеров подотчета, который будет переквалифицирован в зарплату

Спасибо, что просмотрели налоговый эфир в моем Telegram-канале. Надеюсь, информация была для вас полезной.

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