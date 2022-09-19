Господдержка: миф или реальность? Как российский сервис грант получал

Последние годы растёт поддержка государства малому и среднему бизнесу. Это не просто слова — например, сейчас РФРИТ предлагает грант на разработку отечественных ИТ-решений, а ещё возвращает клиентам бизнеса 50 % от стоимости.

Но многие боятся встать на путь получения гранта — представляют, что это займет кучу времени и будет связано с бесконечными бюрократическими нюансами. Мы рискнули, подали заявку и с уверенностью подтверждаем: это не заняло много времени и принесло десятки новых клиентов.

Я побеседовал с CEO и основателем сервиса «Финансист» Стасом Кутузовым. Он поделился кейсом, в котором рассказал обо всём — от решения подать заявку на грант до результатов после его получения. Берите на заметку!

Как мы узнали про грант от РФРИТ

Осенью 2021 года мы узнали, что запустилась программа поддержки, которая позволяет компенсировать клиентам расходы. Изучили документы и поняли, что нужно сделать ряд вещей, которые мы как компания до этого никогда не делали. Нужно было:

— зарегистрировать наш сервис в Роспатенте;

— попасть в российский реестр отечественного ПО.

Для второго понадобилось переписать часть продукта и убрать технологии, которые использовали. Это было связано с требованием использовать либо отечественное, либо опенсорсное ПО — только в этом случае можно попасть в реестр отечественного ПО. У нас было 6 месяцев, чтобы это скорректировать.

Мы понимали, что поддержка государства будет расти и что такие гранты выгодны для наших клиентов. Им достаточно просто находиться в реестре МСП, куда попадаешь автоматически, если у тебя есть определенные параметры бизнеса.

Как мы скорректировали свой продукт, чтобы получить грант

Как я уже сказал, чтобы получить грант, нам нужно было попасть в российский реестр отечественного ПО. Одно из условий — отечественное ПО. Раньше мы пользовались одной из самых сложных баз данных — Google, а переехали на Яндекс.

Это было тяжело. Облака — мегасложные продукты с кучей нюансов даже для специалистов. Но мы получили большую поддержку от Яндекса в формате консультаций — они оперативно отвечали на вопросы.

Хоть облако и требовалось для вступления в Росреестр, мы и так планировали совершать переезд. В противном случае был риск, что отключат платежи — это и произошло. Поэтому для нас этот переезд был связан с безопасностью нашего бизнеса и наших клиентов, стабильностью и бесперебойной работой.

Сколько человек работало над грантом

Всего 3 человека — руководитель отдела продаж, я и специалист, ответственный за подачу документов. И понятно, что это был не full-time.

Как прошла подача заявки на грант

Само получение гранта достаточно понятное и простое: есть процедура, ты готовишься, подаешь документы. Поэтому сам грант мы получили за несколько недель. Мы не встретили сложностей, которых обычно ждёшь в таких случаях.

Как реагируют клиенты на грант

Клиенты рады. Некоторые предполагают, что всё это сопряжено с бюрократией. Но мы объясняем, что ничего делать не надо, мы сами выставляем счет и по сути являемся налоговым агентом.

Сейчас IT-компания с грантом всё формирует за клиента и отчитывается перед государством. А клиент просто получает счёт на половину стоимости. Вторую половину в течение 15 дней государство компенсирует IT-компании .

Как это сказалось на результатах сервиса «Финансист»

К нам вернулась часть клиентов, которые приходили в январе-феврале 2022 года. Тогда они размышляли над стоимостью и не могли согласовать бюджет. Сейчас они приобретают подписку, потому что она очевидно стала доступнее.

Часто бывает, что у финансовой службы своих бюджетов нет. Но за счёт программы можно найти нужную, гораздо меньшую сумму. И благодаря гранту большое количество клиентов переходят из статуса «мы думаем, мы попозже» в группу «мы с удовольствием купим отечественный продукт».

Планируем ли ещё привлекать гранты

Мы хотим получить грант ещё на разработку ПО, чтобы доработать часть

функционала, необходимого для крупного бизнеса.

О том, что все не зря

К гранту мы начали готовиться осенью 2021. Это это облегчило нам работу весной 2022 года: мы сняли риски платежей и отключения, получили грант и создали хорошие условия для клиентов. Задним числом мы понимаем, что тогда всё сделали вовремя. у

По итогу получили только плюсы и дополнительный рост выручки. Если сомневаетесь — стоит попробовать.