Осторожно, цыганский Росатом!

Чему я научилась за годы жизни, так это сразу определять, где меня хотят обмануть.

Намедни мне позвонили и сказали, что хотят моих бухуслуг, кто-то там порекомендовал меня как крутого спеца. У них шесть ООО-шек, сокращают штат бухгалтерии, оставляют у себя первичника и кадровика.

Потом просят от меня коммерческое предложение и высылают от себя письмо..... и тут, мамадорогая, это ж госкорпорация "Росатом", а ООО-шки типа входят в госкорпорацию.

Видимо товарищам показалось мало плюшек для меня, и они начали мне их дальше сыпать в шапку. Если у меня не хватает кадров, то они предоставляют своих бухов, ну тех, которых сокращают. Для подписания договора я полечу за их счёт в Москву. Тут я как та старуха из сказки о золотой рыбке им говорю: "И 100% предоплату, пожалуйста, мне". Они в ответ: "Анастасия Александровна, мы все понимаем, но можем только 60% заплатить сразу годового обслуживания". Это где-то порядка 2,5 ляма. Ну я нос поморщила, а они продолжают: "И остаток мы будем платить 2 раза в месяц как часы". Ну я типа вздохнула и согласилась. Сама уже от смеха давилась.

В чем подвох, спросите вы? В списке документов, которые надо для заключения договора предоставить. Там есть один такой небольшой пунктик: надо быть в реестре добросовестных контрагентов. Ну сами понимаете, что включение в этот реестр не бесплатное. 50 тыщ надо оплатить. Ну тут я ещё покочевряжилась и говорю: "Ой а таких великих денежек у меня нет в виде 50 тыщ". Они отвечают: "Ну и их мы компенсируем, пишите заявку, а мы вам гарантийное письмо. И деньги после подписания договора, вместе с билетом на самолёт, вам и пришлём".

Я пару дней поразвлекалась с этим псевдоРосатомом, а потом их заблочила. Ляпов у них конечно много было, не понятно на кого рассчитано все это. Тут писать про их ляпы не буду, чтоб не учились мошенники.

Сильно вырос профессиональный уровень мошенников, это вам не "мама я человека сбил". Росатом, реестр добросовестных поставщиков, гарантийные письма - простой гоп-стоп до такого не додумается. Походу хватит уже сажать грамотных бухов по солидарке. Пользы ноль, а вред явный - мошеннические схемы все грамотнее и сложнее.