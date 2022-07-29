Новости бухгалтерского аутсорса или как по быстрому срубить два «ляма»

Есть у меня подруга Таня, у неё бухгалтерская фирма. Как водится, есть ключевой клиент из нескольких фирм, дающий в целом три четверти доходов. У Тани офис с приличным ремонтом и хорошей офисной техникой. Работает она сама плюс два буха. Несмотря на кучу кредитов, доход от аутсорсинга позволяет жить безбедно, хотя и без излишеств.

В начале лета Таня ложится в больницу по своим дамским делам. Вернувшись через две недели к работе обнаруживает письмо от того самого ключевого клиента о расторжении всех его договоров. И заявление на увольнение от недавно принятой на работу бушки.

Вобщем эта бушка, пока Таня лежала под капельницей, предложила ключевому клиенту цену ниже. Тот согласился и перезаключил все свои договоры.

Таня, узнав подробности, опять слегла в больницу, но уже в другое отделение.

Потому что без ключевого её бизнес в минусе.

Задаю Тане логичный вопрос - что бушка будет с ним делать, надо же учет вести, нужен мозг, а там максимум три класса церковно-приходской. На что Таня говорит, что не будет она вести учет, продаст фирму с действующим договором и все.

А теперь внимание - за сколько можно продать действующую бухгалтерскую компанию с двумя сотрудниками и договорами на обслуживание примерно на 4 миллиона в год? За два ляма! И не надо корячиться с учетом.

Такие вот дела.

Так что, во-первых, не болейте, во-вторых, держите клиентов в тайне, и в-третьих, дробите работу своих бухгалтеров.