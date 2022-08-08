Помните, как это начиналось

Только открыл ООО или стал ИП — все вокруг начинают тебя грызть. Как так, у тебя до сих пор нет бухгалтера? Как последний дурак, сначала ищешь по объявлениям, потом по диким маклям нанимаешь тётку, у которой ещё стопицот таких как ты, и которой платишь невменяемые 10-15-20 тыщ. За что??

Проводить платежи она не может, по миллиону причин, от технических до морально-этических. Попросить что-то оформить или посчитать тоже нельзя. Весь мозг вынесет уточнением деталей, в итоге не сделает, сославшись на отсутствие информации. И вообще, ей некогда. Она же ведет учет, сдает отчетность, считает налоги. Ты налоговый кодекс видел?

Правда состоит в том, что если ты ИП на упрощенке без работников — ТВОЙ БУХГАЛТЕР НЕ ДЕЛАЕТ НИЧЕГО. Если с работниками, до 20 человек, — ТВОЙ БУХГАЛТЕР РАБОТАЕТ 4 ЧАСА В МЕСЯЦ. За 10-15-20 тыщ. В бухгалтерский аутсорс тогда ломанулись все кому не лень.

Что происходит сейчас, и с аутсорсом, и с бухучетом вообще

Маятник достиг пика и полетел в обратную сторону. Надвигается Великая бухгалтерская депрессия. Выживет ли после нее профессия бухгалтер — не факт.

Сейчас существуют две категории дающих объявления о поиске работы бухгалтером. Молодые цыпочки с фотографиями в купальниках с подтекстом «работу не предлагать» и убитые жизнью клячи неопределенного возраста и квалификации, готовые работать за еду.

Такое предложение на рынке труда продиктовано спросом. Да-да, те самые, открывавшие ООО или ИП, сильно поумнели за последнее время. Им теперь нужна либо цыпочка, умеющая стучать одним пальцем по клаве, либо кляча, согласная делать всю работу, какая есть в офисе.

Спросите, а как же бухучет? Да никак. Никому он не нужен. Кроме аудиторов. НИ-КО-МУ.