10 законов подлости, которые точно сработают в вашей бухгалтерии

1) Уровень бардака в бухгалтерском учете зависит только от количества операций и больше ни от чего

Все попытки навести порядок только ухудшают ситуацию. Смена состава бухгалтерии или организация повышения квалификации бухгалтеров – все это пустая трата времени и денег. Единственное, что работает – это смена юр.лица каждые два года.

2) Размер проблемы в рублях и копейках обратно пропорционален времени и усилиям, направленным на их решение

Самая трудная и дорогая проблема – это расхождение в РСВ на 1 копейку. На нее может уйти до трех дней упорного каторжного труда, две бутылки Новопассита и до 10 тыс.руб. на стороннего программиста 1С.

3) Все крупные сделки, реорганизации, переходы на другое юр.лицо и прочие масштабные перемены всегда начинаются во второй половине марта и заканчиваются в конце апреля

Так сказать, после закрытия года. В другое время неудобно и нелогично.

4) Переход на новый учетный софт разрушает существующий учет в дымящиеся руины, восстановить которые невозможно.

Причем стоимость услуг обратно пропорциональна результату. Самые массовые разрушения учету приносят столичные IT-компании с миллионным ценником.

5) Чем меньше платит работодатель или клиент, тем больше он требует и выносит мозг

Все воззвания к совести и условиям договора упираются в убеждение « я тебе заплатил - вот сиди и работай».

6) Всегда чего-нибудь не хватает, либо денег, либо времени, либо негде

На расчетный счет 31 декабря в конце дня всегда валится аванс в несколько миллионов от заказчика. Который в январе приходится возвращать по письму как ошибочный.

7) Файл, который только что удалили, понадобится ровно через пять минут

Чем нужнее файл, тем выше вероятность того, что он удален безвозвратно, либо как слишком большой, либо потому что переполнена корзина.

8) Документ, отправленный в шредер, на обратной стороне содержал очень важную информацию

Например телефон, по которому надо было срочно позвонить.

9) Любые положения в законодательстве, которые могут быть поняты неправильно, будут поняты неправильно

Любые положения в законодательстве, которые могут быть истолкованы двояко, будут истолкованы именно во втором смысле. Все разъяснения, выпускаемые в форме писем Минфина, только добавляют вариантов толкования.

10) Решение сложной задачи надо поручать самому ленивому сотруднику

Трудолюбивый завалит дело, потому что сразу начнет делать и запутается. Ленивый подождет, пока само не рассосется, а потом быстренько спихнет на того, кто реально вывезет дело.