Главный бухгалтер против финансового директора. В чем причины раздора

Давайте посмотрим почему.

1. Главбух в 8 часов или уже на работе, или еще. У главбуха с собой подушка и плед, термос, аптечка и ужин. Правильно собранный на работу главбух может прожить в офисе до трех дней без каких либо неудобств.

Финдир появляется как красно солнышко коротким декабрьским днем — в 11 нарисуется, а после четырех сначала он «где-то тут», потом «где-то там», а потом и вовсе «уехал в банк».

2. Главбух обложен со всех сторон, как волк во время охоты. Шаг влево — получи по башке налоговым кодексом. Шаг вправо — на тебе уголовным.

Финик в лучшем случае положение о бюджетировании с интернета скачает.

3. У главбуха отчетность. Понятно какая, куда и когда сдавать. Сдал и забыл, никто мозг не выносит.

У Финика бюджет. Какой нарисовал, такой и защищаешь, с ноября по апрель — годовой, с мая по октябрь — полугодовой.

4. У главбуха все цифры сходятся, до копейки. Главбух может три дня искать 48 копеек. Потому что главбух ведет учет в рублях и копейках.

У финика полляма в ДДСе не пошло — пофиг. У финика бюджеты в миллионах.

5. Главбух работает на налоговую и по правилам налоговой. Финик работает на собственника и по правилам собственника.

Главбух и финик — люди с разных планет. Потому что работа у них такая — вроде одна, но абсолютно разная. Давайте попробуем друг друга понять.