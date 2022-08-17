Главбух: права, обязанности, передача дел

Главбуху на заметку: Как надо работать. 16 железных правил

Если вы главный бухгалтер изучите эти правила.

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Главбуху на заметку: Как надо работать. 16 железных правил
Коллаж Борис Мальцев / Клерк
  1. Придя утром в офис, сначала сядь и продумай, чем будешь заниматься. Ты же главбух, а не абы кто. Мозг компании, так сказать. Зайди в корпоративный чат, поздоровайся и пожелай всем хорошего дня. Открыточку там с котиками присобачь, рецептик тортика напиши. Последние сплетни послушай, пообщайся с народом.
  2. Приготовь ручки, карандаши. Протри монитор и клаву влажной салфеткой. Полей орхидеи на подоконнике. Проверь, на месте ли программист, а то кто в 1С работать будет, пароль с ключами у него. Все и вся должны быть готовы к работе.
  3. Убери все лишнее со стола. А то натащут тебе на стол всяких ненужных бумажек, потом бегают ищут вчерашний день. Разбери почту, почитай заголовки статей журнала Главбух и портала Клерк, чтобы быть в курсе последних изменений в законодательстве. И вообще, что в мире происходит.
  4. Располагай рабочий инструмент на столе в строгом порядке - дырокол слева, калькулятор справа, чтоб не путать дебет и кредит. Коробка с конфетами посередине. Весы под сейфом.
  5. Не хватайся за работу сразу, не пожар, подождут. Тебе надо время привыкнуть к мысли о работе, а это сначала может вызвать тошноту и уныние. Все болезни от нервов. А кому нужен больной главбух? Никому.
  6. Не спеши начинать выполнять работу, подожди немного, может и вовсе не надо делать. Часто ведь бывает, что ты работу работал, употел, а потом оказалось, что не надо было. Жди, пока паника не начнется, вот тогда точно надо.
  7. Работай ровно, не торопись. Помни, что больше всех в колхозе работает лошадь, а деньги у председателя.
  8. Найди удобное положение тела. Любое. Это твое тело, как ему удобно, так пусть и лежит на диване.
  9. Не работай до изнеможения. Устал - отдыхай.
  10. Не ешь за работой, не пей и не кури. Проголодался - бросай работу. Захотелось выпить и закурить - бросай работу.
  11. Когда работаешь, выключай телефон. И ватсап. И телеграм. И дверь за лопату.
  12. Если работать влом, не волнуйся. Сделай перерыв, успокойся и попробуй еще раз.
  13. Если работа не получается - забей на нее и отдай кому-нибудь. Так и скажи честно: вообще-то это в мои должностные обязанности не входит, вон Петров пусть делает.
  14. Если работа получилась, обязательно нужно поделиться со всеми, особенно в соцсетях. Чтобы страна знала своих героев.
  15. В случае же полной неудачи отойди в сторону и сделай вид, что ты тут ни при чем.
  16. По окончании рабочего дня уничтожь все лишние бумаги и удали все ненужные файлы. Очисти корзину клинером на максимальном уровне. Почисти кэши и куки. На всякий случай подотри отпечатки пальцев.
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