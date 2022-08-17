Главбуху на заметку: Как надо работать. 16 железных правил

- Придя утром в офис, сначала сядь и продумай, чем будешь заниматься. Ты же главбух, а не абы кто. Мозг компании, так сказать. Зайди в корпоративный чат, поздоровайся и пожелай всем хорошего дня. Открыточку там с котиками присобачь, рецептик тортика напиши. Последние сплетни послушай, пообщайся с народом.
- Приготовь ручки, карандаши. Протри монитор и клаву влажной салфеткой. Полей орхидеи на подоконнике. Проверь, на месте ли программист, а то кто в 1С работать будет, пароль с ключами у него. Все и вся должны быть готовы к работе.
- Убери все лишнее со стола. А то натащут тебе на стол всяких ненужных бумажек, потом бегают ищут вчерашний день. Разбери почту, почитай заголовки статей журнала Главбух и портала Клерк, чтобы быть в курсе последних изменений в законодательстве. И вообще, что в мире происходит.
- Располагай рабочий инструмент на столе в строгом порядке - дырокол слева, калькулятор справа, чтоб не путать дебет и кредит. Коробка с конфетами посередине. Весы под сейфом.
- Не хватайся за работу сразу, не пожар, подождут. Тебе надо время привыкнуть к мысли о работе, а это сначала может вызвать тошноту и уныние. Все болезни от нервов. А кому нужен больной главбух? Никому.
- Не спеши начинать выполнять работу, подожди немного, может и вовсе не надо делать. Часто ведь бывает, что ты работу работал, употел, а потом оказалось, что не надо было. Жди, пока паника не начнется, вот тогда точно надо.
- Работай ровно, не торопись. Помни, что больше всех в колхозе работает лошадь, а деньги у председателя.
- Найди удобное положение тела. Любое. Это твое тело, как ему удобно, так пусть и лежит на диване.
- Не работай до изнеможения. Устал - отдыхай.
- Не ешь за работой, не пей и не кури. Проголодался - бросай работу. Захотелось выпить и закурить - бросай работу.
- Когда работаешь, выключай телефон. И ватсап. И телеграм. И дверь за лопату.
- Если работать влом, не волнуйся. Сделай перерыв, успокойся и попробуй еще раз.
- Если работа не получается - забей на нее и отдай кому-нибудь. Так и скажи честно: вообще-то это в мои должностные обязанности не входит, вон Петров пусть делает.
- Если работа получилась, обязательно нужно поделиться со всеми, особенно в соцсетях. Чтобы страна знала своих героев.
- В случае же полной неудачи отойди в сторону и сделай вид, что ты тут ни при чем.
- По окончании рабочего дня уничтожь все лишние бумаги и удали все ненужные файлы. Очисти корзину клинером на максимальном уровне. Почисти кэши и куки. На всякий случай подотри отпечатки пальцев.
Главбуху на заметку: Как надо работать. 16 железных правил
Если вы главный бухгалтер изучите эти правила.