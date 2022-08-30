Когда Главбух немного повар

Отхлебнуть вина из бокала. Взять мешок сахара, отмерить на глаз 150-300 гр., высыпать в миску, чуть-чуть не попасть и просыпать на пол. Пойти за веником, по пути наступить на котэ. Высказаться на тему мешающих твоему движению вперед. Вспомнить, что делаешь шарлотку и вернуться к рецепту. Просыпавшийся сахар учесть в составе технологических отклонений.

Сделать глоток вина. Достать из холодильника три яйца, одно уронить на пол. Рассудить, что третье было явно лишним, и отнести его на производственный брак. Остальные два разбить почти в миску. Пойти на поиски миксера, привлекая к процессу всю многострадальную семью. Вместо миксера найти шуруповерт, отняв его в неравном бою у мужа, и через полчаса сломать его вилкой. Вспомнить, что шуруповерт не является кухонным инвентарем, и не принять его стоимость к затратам на производство шарлотки. Принять решение взбивать ручным венчиком. Успокоить прибежавших на грохот соседей.

Вспомнить, что не купила сливок. Найти в недрах холодильника полпачки прокисшего молока. Как говорила мама - все, что прокисло, надо использовать в выпечку. Шарлотка - выпечка, значит пойдет. Устроить пересортицу молока со сливками, зафиксировать экономию сырья.

Загасить соду вином. Немного перелить. Зафиксировать перерасход сырья. Посмотреть на получившуюся бурду из прокисшего молока, вина и соды. Рецепт такой, что делать. Вылить в взбитые с сахаром яйца.

Отхлебнуть из бутылки. Полезть за мукой и уронить пакет на пол. Просыпавшуюся муку учесть в составе технологических отклонений. Аккуратно наскрести стакан муки и высыпать его в миску. Размешать. Подумать, чего-то не хватает. Яблок нет. Как говорила мама, чтобы сварить яблочное варенье, нужен хотя бы кабачок. Этого добра навалом. Устроить пересортицу кабачков с яблоками, зафиксировать экономию сырья.

Взять самый большой кабачок и самым большим ножом отчекрыжить себе палец.

Сидеть в кресле с забинтованной до локтя рукой, допивая вино из бутылки и послав мужа за тортом. Списать полученные убытки на отработку и бракераж.