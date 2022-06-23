Узкая специализация — панацея или могила?

Думаю, многие из Вас сталкивались с последствиями узкой специализации. Все правильно, специализация помогает сильно повысить качество и увеличить эффективность.

НО!

Естественным образом это приводит к тому, что по прошествии некоторого времени никто на предприятии не в состоянии увидеть всю картину целиком. Кроме того — это никому не надо! Прямо как в старом анекдоте, когда клиенту пошили пиджак в ателье, а он плохо сидит. Он приходит пожаловаться и решить проблему, но в ателье есть целый набор узких специалистов, каждый из которых делает «свою» маленькую деталь, зато ко всем изделиям. За такое понятие как «пиджак» никто не несет ответственности. Какие у клиента шансы решить свою проблему? При этом — никто не виноват и все показатели в норме.

Следствием такого положения дел является то, что для поддержания организма предприятия в здоровом состоянии целиком, нужно принимать решения, выходящие за рамки каждого отдельного подразделения. Нужно видеть всю картину.

Поскольку очень часто (в лучшем случае) человеком на это способным, оказывается, только собственник, то стремительно возрастает объем вопросов, в которых он должен участвовать лично, если не хочет, чтобы его бизнес накрылся тазиком. И это начало конца.

Приглашенная консалтинговая контора здесь не панацея, ибо практически всегда (но не 100%!) консультанты делают эту работу за Вас! Т.е. — они под Ваши «стратегические цели и задачи», рисуют Вам бизнес-процессы и регламенты, организуют по ним систему мотивации и оценки и т.д., вручают все это Вам и УХОДЯТ!

Когда они уходят все работает и будет работать до тех пор, пока что-то не изменится во внешнем мире или в самом Вашем предприятии. Ведь каждый руководитель подразделения по-прежнему живет и мыслит этим подразделением и никак не соотносит показатели, за которые ему платят с тем, что именно он делает для компании в целом. А значит, все очень быстро возвращается на круги своя.