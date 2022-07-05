Глава 6. Реальность, модель и последствия

Когда нам кажется, что мы анализируем что-то или руководим чем-то, то это заблуждение! мы руководим моделью этого "чего-то". И от того, насколько адекватной будет эта модель, напряму зависит качество нашего управления.

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Глава 6. Реальность, модель и последствия

В свое практике я частенько сталкиваюсь с тем, что руководители думают, будто руководят реальностью (бизнесом, предприятием, подразделением и т.д.). Это не так!

Мы всегда руководим моделью этого самого бизнеса, предприятия и подразделения. Эта модель всегда существует, не зависимо от того имеется ли у нас ее формальное описание (пачка бумаги с картами бизнес-процессов, должностных инструкция и регламентов) или его никогда не было. 

У наших сотрудников эта модель тоже существует (куда же без этого?), они ведь как-то представляют себе, где работают, чем занимается фирма, и кто за что получает зарплату. 

Огромное количество проблем связано с тем, что все эти модели разные. К тому же, в большинстве своем, они далеко не полные и нередко, весьма далеки от реальности. 

Если Вы пытаетесь контролировать свой бизнес, то это у Вас будет получаться тем лучше, чем больше сходства между моделями в Вашей голове и головах Ваших сотрудников и чем ближе эти модели к реальной жизни. 

Это вовсе не означает, что все должны знать все, это совершенно не обязательно. Важно, чтобы тот кусочек модели, который сотрудник видит, совпадал с аналогичными кусочками других моделей. 

Сделать это не так уж сложно, хотя и не совсем просто и свои тонкости здесь имеются. И для этого совершенно не обязательно реализовывать полномасштабные «описания» и «оптимизации» чего бы то ни было. Существуют методы и технологии, позволяющие сделать «в процессе» и без совершения трудовых подвигов всей фирмой. 

Причем, это не имеет никакого отношения к «бизнес-процессам» (вернее, имеет, но только в самом конце). Бизнес-процесс — это все-таки процесс! Он описывает, что человек делает и повышение эффективности самого процесса, далеко не всегда способно решить проблему. Если Ваш сотрудник копает ямы, и проблема заключается в том, что он копает их не в том месте где нужно, то он может делать это сколь угодно эффективно, но результат по-прежнему будет нулевой.

Если Клиенты приходят к Вам потому, что у Вас на дверях стоит красивая девушка, то вы сколько угодно можете повышать эффективность производственных процессов, но это никак не повлияет на количество клиентов и выручку. 

И для руководителя очень важно понимать, что он управляет не реальностью, а моделью. На основании каких-то показателей этой модели он решает произвести некое воздействие и предполагает, что оно определенным образом изменит какие-то из этих показателей.

Чего-то станет больше, чего-то меньше, что-то станет другим. Нужно помнить, что это - предположение! Оно может быть верным, а может и не быть. Это нужно понимать и контролировать.

sver_y@mail.ru
sver_y@mail.ru
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