Бизнес-процессы — наше все! Так ли это и что делать с оптимизацией?

Думаю, все слышали такие или подобные слова. Как все-таки люди любят повторять штампы, нимало не задумываясь о смысле изрекаемого! Ведь термин «бизнес-процесс» в первую очередь означает именно «ПРОЦЕСС», т.е. – делание чего-то. В данном случае – чего-то делового, ибо ведь – «бизнес»!

Из моего, не такого уж маленького, опыта работы в сфере разведения бардака самого разного вида и формата, точно могу сказать, что большая часть проблем связана вовсе не с недостаточной эффективностью делания чего-то, а с тем, что часто не очень понятно, зачем это что-то вообще делается.

Если рабочие роют яму не в том месте, то не так уж важна эффективность данного процесса и ее «реинжиниринг» мало повлияет на конечный результат. Тот факт, что мы сделаем рытье данной ямы более быстрым, более дешевым, яма будет ровнее и глубже, никак нам не поможет, так как она должна быть на 100 метров в стороне.

Я, конечно, вырвал фразу из контекста, но речь на самом деле шла именно о процессах и ничто не указывало на то, что хоть кто-то задавался вопросами: Какой конкретно должен получиться результат? Кто является его потребителем? Для чего конкретно этот результат будет потребителем использован? И еще рядом аналогичных вопросов.

Все слышали выражение «Скорость конвоя равна скорости самого медленного корабля». Но у этой ситуации есть еще один более глубокий смысл, чем просто тот факт, что все остальные корабли используются «недостаточно эффективно». Смысл заключается в том, что конвой является СИСТЕМОЙ, т.е. – целостным образованием, решающим некую задачу именно как целостная система, а не просто суммой отдельных частей.

Если вы «оптимизируете» все бизнес-процессы всех «подразделений» конвоя и заставите их работать с максимальной эффективностью, то собственно конвой перестанет существовать, так как более быстроходные корабли просто уплывут от менее быстроходных. Глубинный смысл этого выражения в том, что, конечно, все остальные корабли, кроме самого медленного, работают не эффективно, но они работают СОГЛАСОВАНО, что на порядок важнее. Если они повысят свою эффективность, потеряв при этом согласованность, то станут никому не нужны и потеряют смысл самого своего существования.

Длинное предисловие, но я хочу сказать, что гораздо важнее бизнес-процессов и эффективности работы сотрудников и подразделений предприятия их согласованность с точки зрения системы в целом. А понимание этой самой «системы в целом» не имеет ничего общего с бизнес-процессами. Это иерархия связей и зависимостей и строится такая картина совершенно по другим законам и другими методами.

Прежде чем усиленно впрягаться в решение вопроса «Как лучше это делать?» стоит уделить время вопросу «Что именно – это?». Есть замечательный вопрос: «Что именно вы делаете, когда делаете то, что вы делаете?». Правильный ответ на него может многое прояснить и выяснится, что многие из вещей, которые вы собирались оптимизировать, вообще делать не нужно, зато нужно делать много других вещей, о которых вы даже не догадывались.