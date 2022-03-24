Федеральная налоговая служба разослала в налоговые инспекции внутреннее распоряжение о необходимости закрывать за 15 дней камеральные налоговые проверки по декларациям 3-НДФЛ. Данная мера призвана ускорить возвраты налогов, сообщили РБК со ссылкой на источники.

На мой взгляд, последуют больше отказов в возмещении, так как качество проверки существенно ухудшится и налоговые органы станут чаще отказывать в возмещении. А налоговый инспектор не захочет оказаться под уголовной статьей, последуют отказы. Далеко не каждый отвергнутый налогоплательщик пойдёт обжаловать отказ.

По-этому, ещё не ясно, сокращение сроков КНП по 3-НДФЛ — блаж это или нет.

Получится существенная экономия бюджету.

Толи ещё будет.