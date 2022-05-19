Движимое и недвижимое. Лишь бы содрать налог

Налоговым органам нужно чтобы было больше недвижимости для того, чтобы взимать больше налога на имущество

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Налоговые органы взяли на вооружение судебные акты, определяющие движимое и недвижимое имущество о обобщили в Письме МинФина России от 11.05.2022 № СД-4-21/5629@ «Об определяющих правовых позициях Верховного Суда Российской Федерации по вопросам налогообложения имущества (за I квартал 2022 г.)

Ссылка на сам текст письма представлена и нет смысла цитировать. Желающие могут посмотреть и прочесть письмо.

На фоне этого письма я хотел напомнить всем заинтересованным лицам, что определение правового режима имущественного объекта относится к исключительной компетенции суда, ни налоговики, ни какой-либо другой орган не вправе заниматься делением объектов на движимые и недвижимые (Определение ВС РФ от 22.05.2018 N 308-ЭС17-21569).

Работая с объектами недвижимости и земельными участками с 1999 года (мной было оформлено прав на недвижимое имущество и земельные участки на более чем 800 объектов и было какое-то количество судебных споров по недвижимости), был соучастником и очевидцем различных ипостаси и трансформации законодательства и судебной практики в отношении объектов недвижимости и земельных участков, в том числе в вопросах доначисления налога на имущество при его переквалификации.

Скажу прямо, что несмотря на схожесть ситуаций, каждый объект движимого или недвижимого имущества, земельного участка индивидуален и требует персонального подхода решения вопроса.

Константин Чупырь, юрист, налоговый консультант Палата Налоговых Консультантов

Константин Чупырь
Константин Чупырь