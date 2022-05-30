СТРАННОСТИ УФНС. Как компания меняла юридический адрес

Часть 1

Жила-бала одна маленькая компания, которая занимается в основном дорожным строительством. Заказы на дорожное строительство компания получает в результате участия в тендерах по государственным закупкам.

Решила это компания сменить юридический адрес, на другой юридический адрес. Смена юридического адреса происходила в пределах одного и того же города. К месту будет сказать, что происходила реальная смена юридического адреса и реальное нахождение компании по месту юридического адреса.

Подготовили необходимые документы, обратились к нотариусу и подали документы, так сказать «вручную», в регистрирующий отдел налоговой инспекции.

Ничто не предвещало беды, но тут налоговой орган присылает решение об отказе в государственной регистрации со следующей формулировкой:

«В ходе осмотра объекта недвижимости (протокол № Ж – 313 от 29.10.2021) установлено, что по адресу: !!!! расположен многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже.

На момент осмотра деятельность юридического лица ООО «СОУЛ» по данному адресу не установлена

Вывеска организации с наименованием, режимом работы и реквизитами организации – отсутствует.

Исполнительный орган в лице руководителя, либо представителя ООО «СОУЛ» отсутствует.

Почтовый ящик для получения корреспонденции – не установлен.

И делают вывод, что вышеизложенное свидетельствуют о том, что адрес (место нахождения) указан без намерения использовать его юридическим лицом в качестве адреса (место нахождения) исполнительного органа организации, что может привести к включению в ЕГРЮЛ недостоверных сведений».

Соответственно проявляет запись в ЕГРЮЛ о недостоверном адресе.

Можете себе представить, что это значит такая запись для компании, участвующей в тендерах по госзакупкам и исполняющей контракты и ведущей финансово-хозяйственную деятельность исключительно на госзакупках.

Продолжение следует…

Константин Чупырь, юрист налоговый консультант

Палата Налоговых Консультантов

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