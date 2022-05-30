СТРАННОСТИ УФНС. Как компания меняла юридический адрес

Часть 1
Жила-бала одна маленькая компания, которая занимается в основном дорожным строительством. Заказы на дорожное строительство компания получает в результате участия в тендерах по государственным закупкам.
Решила это компания сменить юридический адрес, на другой юридический адрес. Смена юридического адреса происходила в пределах одного и того же города. К месту будет сказать, что происходила реальная смена юридического адреса и реальное нахождение компании по месту юридического адреса.
Подготовили необходимые документы, обратились к нотариусу и подали документы, так сказать «вручную», в регистрирующий отдел налоговой инспекции.
Ничто не предвещало беды, но тут налоговой орган присылает решение об отказе в государственной регистрации со следующей формулировкой:
«В ходе осмотра объекта недвижимости (протокол № Ж – 313 от 29.10.2021) установлено, что по адресу: !!!! расположен многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже.
- На момент осмотра деятельность юридического лица ООО «СОУЛ» по данному адресу не установлена
- Вывеска организации с наименованием, режимом работы и реквизитами организации – отсутствует.
- Исполнительный орган в лице руководителя, либо представителя ООО «СОУЛ» отсутствует.
- Почтовый ящик для получения корреспонденции – не установлен.
И делают вывод, что вышеизложенное свидетельствуют о том, что адрес (место нахождения) указан без намерения использовать его юридическим лицом в качестве адреса (место нахождения) исполнительного органа организации, что может привести к включению в ЕГРЮЛ недостоверных сведений».
Соответственно проявляет запись в ЕГРЮЛ о недостоверном адресе.
Можете себе представить, что это значит такая запись для компании, участвующей в тендерах по госзакупкам и исполняющей контракты и ведущей финансово-хозяйственную деятельность исключительно на госзакупках.
Продолжение следует…
Константин Чупырь, юрист налоговый консультант
Палата Налоговых Консультантов