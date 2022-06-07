СТРАННОСТИ УФНС. Как компания меняла юридический адрес. Часть 2. Продолжение...

Ничто не предвещало беды, но тут налоговой орган присылает решение об отказе в государственной регистрации.

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Вторая часть истории. Начало читайте тут.

Не лишним будет напомнить последствия недостоверности адреса:

  • проблемы с банком
  • нежелание контрагентов сотрудничать с вами
  • неполучение важных писем, в т.ч. от контролирующих органов. 
  • анкции для директора за представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о юридическом лице. 
  • принудительная ликвидация организации
  • ограничения на руководителя и участников общества в сфере предпринимательской деятельности. 

 

Компания обратилась ко мне за помощью в вопросе отказа в регистрации изменения юридического адреса.

           Непосредственно с это компанией и другими взаимосвязанными компаниями, которые входят в общую группу компаний (это к вопросу правильного дробления бизнеса, налоговые органы еще ни разу ничего не предъявили по этому поводу) мы уже давно и тесно сотрудничаем и по вопросам налогообложения, сопровождения налоговых проверок и мероприятий налогового контроля, периодически возникающие налоговые споры, досудебные и судебные споры по госзакупкам 44-ФЗ 223-ФЗ и строительными спорами.

           После изучения решения об отказе в регистрации смены адреса, прочих документов и разбора сложившейся ситуации, было принято решение обжаловать вышеуказанное решение.

           В качестве оснований в жалобе было указано на следующее:

  • новый адрес не является адресом "массовой" регистрации и реорганизации юридических лиц.
  • Документы поданные на регистрацию изменения юридического адреса поданы собственноручно единоличным исполнительным органом, собственноручно подписаны единоличным исполнительным органом, подпись нотариально удостоверена.
  • По новому адресу фактически присутствовали представителей общества, проверяющими не было попыток попасть в помещение
  • Помещение по новому адресу открыто в дневное рабочее время
  • Условия для связи с обществом в наличии, проверяющими не было попыток связаться по телефону с представителями общества и в процессе регистрационных действий, ни в процессе осмотра.
  • В наличии информационная табличка об осуществлении обществом в данном помещении деятельности, которая на момент осмотра располагалась в оконном проеме, так как иначе табличку не расположить
  • адрес указан для намерения использовать его для осуществления и фактически используется

Кроме того, компания уже фактически находится по новому юридическому адресу и ведет деятельность по этому адресу, что подтверждалось прилагаемыми к жалобе договорами с интернет-провайдерами, на поставку питьевой воды, а также заключены госконтракты с IP-адреса по новому месту юридического адреса.

Продолжение следует…

Константин Чупырь, юрист налоговый консультант

Палата Налоговых Консультантов

https://t.me/KonstantinChupyr

Константин Чупырь
Константин Чупырь