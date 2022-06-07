СТРАННОСТИ УФНС. Как компания меняла юридический адрес. Часть 2. Продолжение...

Вторая часть истории. Начало читайте тут.
Не лишним будет напомнить последствия недостоверности адреса:
- проблемы с банком
- нежелание контрагентов сотрудничать с вами
- неполучение важных писем, в т.ч. от контролирующих органов.
- анкции для директора за представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о юридическом лице.
- принудительная ликвидация организации
- ограничения на руководителя и участников общества в сфере предпринимательской деятельности.
Компания обратилась ко мне за помощью в вопросе отказа в регистрации изменения юридического адреса.
Непосредственно с это компанией и другими взаимосвязанными компаниями, которые входят в общую группу компаний (это к вопросу правильного дробления бизнеса, налоговые органы еще ни разу ничего не предъявили по этому поводу) мы уже давно и тесно сотрудничаем и по вопросам налогообложения, сопровождения налоговых проверок и мероприятий налогового контроля, периодически возникающие налоговые споры, досудебные и судебные споры по госзакупкам 44-ФЗ 223-ФЗ и строительными спорами.
После изучения решения об отказе в регистрации смены адреса, прочих документов и разбора сложившейся ситуации, было принято решение обжаловать вышеуказанное решение.
В качестве оснований в жалобе было указано на следующее:
- новый адрес не является адресом "массовой" регистрации и реорганизации юридических лиц.
- Документы поданные на регистрацию изменения юридического адреса поданы собственноручно единоличным исполнительным органом, собственноручно подписаны единоличным исполнительным органом, подпись нотариально удостоверена.
- По новому адресу фактически присутствовали представителей общества, проверяющими не было попыток попасть в помещение
- Помещение по новому адресу открыто в дневное рабочее время
- Условия для связи с обществом в наличии, проверяющими не было попыток связаться по телефону с представителями общества и в процессе регистрационных действий, ни в процессе осмотра.
- В наличии информационная табличка об осуществлении обществом в данном помещении деятельности, которая на момент осмотра располагалась в оконном проеме, так как иначе табличку не расположить
- адрес указан для намерения использовать его для осуществления и фактически используется
Кроме того, компания уже фактически находится по новому юридическому адресу и ведет деятельность по этому адресу, что подтверждалось прилагаемыми к жалобе договорами с интернет-провайдерами, на поставку питьевой воды, а также заключены госконтракты с IP-адреса по новому месту юридического адреса.
Продолжение следует…
Константин Чупырь, юрист налоговый консультант
Палата Налоговых Консультантов