СТРАННОСТИ УФНС. Как компания меняла юридический адрес. Часть 2. Продолжение...

Вторая часть истории. Начало читайте тут.

Не лишним будет напомнить последствия недостоверности адреса:

проблемы с банком

нежелание контрагентов сотрудничать с вами

неполучение важных писем, в т.ч. от контролирующих органов.

анкции для директора за представление в регистрирующий орган недостоверных сведений о юридическом лице.

принудительная ликвидация организации

ограничения на руководителя и участников общества в сфере предпринимательской деятельности.

Компания обратилась ко мне за помощью в вопросе отказа в регистрации изменения юридического адреса.

Непосредственно с это компанией и другими взаимосвязанными компаниями, которые входят в общую группу компаний (это к вопросу правильного дробления бизнеса, налоговые органы еще ни разу ничего не предъявили по этому поводу) мы уже давно и тесно сотрудничаем и по вопросам налогообложения, сопровождения налоговых проверок и мероприятий налогового контроля, периодически возникающие налоговые споры, досудебные и судебные споры по госзакупкам 44-ФЗ 223-ФЗ и строительными спорами.

После изучения решения об отказе в регистрации смены адреса, прочих документов и разбора сложившейся ситуации, было принято решение обжаловать вышеуказанное решение.

В качестве оснований в жалобе было указано на следующее:

новый адрес не является адресом "массовой" регистрации и реорганизации юридических лиц.

Документы поданные на регистрацию изменения юридического адреса поданы собственноручно единоличным исполнительным органом, собственноручно подписаны единоличным исполнительным органом, подпись нотариально удостоверена.

По новому адресу фактически присутствовали представителей общества, проверяющими не было попыток попасть в помещение

Помещение по новому адресу открыто в дневное рабочее время

Условия для связи с обществом в наличии, проверяющими не было попыток связаться по телефону с представителями общества и в процессе регистрационных действий, ни в процессе осмотра.

В наличии информационная табличка об осуществлении обществом в данном помещении деятельности, которая на момент осмотра располагалась в оконном проеме, так как иначе табличку не расположить

адрес указан для намерения использовать его для осуществления и фактически используется

Кроме того, компания уже фактически находится по новому юридическому адресу и ведет деятельность по этому адресу, что подтверждалось прилагаемыми к жалобе договорами с интернет-провайдерами, на поставку питьевой воды, а также заключены госконтракты с IP-адреса по новому месту юридического адреса.

Продолжение следует…

Константин Чупырь, юрист налоговый консультант

Палата Налоговых Консультантов

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