Госзакупки

Про оценку заявок Участников (44-ФЗ)

Организатор торгов необоснованно оценивал участников по наличию опыта

Версия для печати

⚖️ Победа Участника госзакупок 💪

Про оценку заявок Участников (44-ФЗ)

Организатор торгов необоснованно оценивал участников по наличию опыта

  • оценивал участников по наличию опыта успешного оказания услуг по комплексной уборке и обслуживанию помещений зданий, являющихся объектами культурного наследия и принадлежащих образовательным организациям, при этом потребность установления квалификационных требований в части опыта оказания аналогичных услуг исключительно на объектах культурного наследия необоснована.
  • того, рассматриваемый квалификационный критерий являлся значимым (60 процентов), что делало участие в закупке бессмысленным, поскольку для победы в торгах участнику, не имеющему опыта оказания аналогичных услуг на объектах культурного наследия, следовало снизить стоимость оказываемых услуг более чем на 95 процентов.

Детальнее:

✅ Положительная оценка предложения участника закупки по показателю "Опыт участника по успешному выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема" критерия "Квалификация участника закупки" присваивается, в том числе по принципу отнесения обслуженных помещений и/или территории зданий к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), а заказчиков по таким договорам - к образовательным организациям.

✅ Кроме того, в рамках рассматриваемой процедуры закупки с учетом удельного веса критерия "Квалификация участника закупки" в 60% потенциальные участники закупки, не обладающие опытом исполненных договоров/контрактов на выполнение работ/оказание услуг по комплексному обслуживанию (уборке) помещений и/или территории зданий, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры), одновременно принадлежащих образовательным организациям, объективно не имеют возможности занять первое место по итогам процедуры закупки в случае участия в такой закупке лица, обладающего указанным Информационной карте Документации опытом.

Такой вывод косвенно подтверждается протоколом подведения итогов участия в закупке, согласно которому рейтинг трех участников закупки по критерию "Квалификация участника закупки" оказался равен 60, 19,35 и 6,45 балла, а победителем закупки признана компания с наибольшим опытом оказания услуг, ценовое предложение которой было снижено всего лишь на 0,0000009%.

✅ Госзаказчик с учетом специфики и перечня необходимых для выполнения работ по уборке помещений не обосновал свою потребность при установлении квалификационных требований об оказании аналогичных услуг исключительно на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), причем одновременно принадлежащих образовательным учреждениям.

Дело прошло три судебных инстанции и дошло до Верховного Суда РФ.

Верховный Суд РФ не стал пересматривать дело согласившись с выводами сделанными нижестоящими судами.

 Дело № А56-14214/2021, 13АП-21656/2021, Ф07-19957/2021, 307-ЭС22-10770

 

📄 Помним, что положением утверждённого Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604. утверждены форма порядка рассмотрения и оценки заявок и требования к ней.

Помимо более детализированного порядка оценки заявок по каждому из критериев и их предельным величинам значимости в Положении также изменены особенности оценки заявок в ходе ряда закупок. Например, при закупке услуг по охране объектов (территорий) образовательных и научных организаций необходимо применять такой показатель, как опыт оказания аналогичных услуг со значимостью не менее 60% от суммы величин значимости всех примененных показателей по критерию "квалификация участников закупки". Для оценки заявок по этому показателю (его детализирующим показателям) принимается только исполненный договор (договоры) на оказание данных услуг (п. 35 Положения) (Текст взят из Консультант Плюс).

 

❗ ВЫВОД 🤔:

  • Внимательно изучайте законодательство, в частности положения об оценке заявок.
  • Внимательно изучайте конкурсную документацию. В ней могут быть и бывают нарушения попустительство который ведет к незаконным действиям госзаказачиком.
  • Возможно у госзаказчика не было умысла и добросовестно заблуждался, возможно госзаказчик из добрых побуждений поставил в конкурсную документацию недопустимые критерии оценки заявок, но это не значит, что надо идти на поводу, собственно, суды вынесли свой вердикт.
  • Чтобы держать «руку на пульсе» в сфере законодательства о Контрактной системе, изменений в ней, разъяснений профильных ведомств, практики антимонопольных органов и арбитражных судов, обращайтесь к профильным специалистам.

 

Нужна помощь по госзакупкам тендерам 44-ФЗ 223-ФЗ, обращайтесь личным сообщением 📲

 

С уважением,

Константин Чупырь, юрист налоговый консультант 

Константин Чупырь
Константин Чупырь
Госзакупки

Топ-5 изменений в госзакупках с февраля по июль 2022. Специалисты осваивают новые навыки в работе

Работа в бюджетном учреждении дает определенные преимущества — стабильный заработок, отпуск по графику, полный соцпакет. Но трудовые функции порой сложнее, чем в обычной коммерческой организации. Специалисты по госзакупкам — одна и самых сложных профессий в бюджете. А изменения в законах о закупках происходят не реже, чем в бухгалтерии.

Топ-5 изменений в госзакупках с февраля по июль 2022. Специалисты осваивают новые навыки в работе

Повышение квалификации

Алименты

Если у бывшего мужа-алиментщика резко снизилась зарплата, жена может пожаловаться на нарушение его трудовых прав

Мужчина зарабатывал 200 тыс. рублей в месяц. Но как только жена развелась с ним и подала на развод, его оклад снизился до 20 тыс. рублей, с которых он и платит алименты. Что можно предпринять женщине в этой ситуации, рассказал Роструд.

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
НДФЛ

Что изменилось в законах по НДФЛ за последнее время

С этого года будет больше налоговых льгот по НДФЛ: расширили возможности для соцвычета, отменили НДФЛ на золото и перевод ценных бумаг. Много поправок по НДФЛ будет для налоговых агентов с 2023 года.

Что изменилось в законах по НДФЛ за последнее время
Декларация по УСН

Если у вас пониженная ставка налога по УСН, в декларации надо указать код льготы в строках 124 и 264

В декларации по УСН есть строки 124 и 264 для кода льготной ставки, установленной региональным законом. Код состоит из двух частей. Первая зависит от объекта по УСН, а вторая – от регионального закона.

Мероприятия

Разместить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Копите дебиторку на УСН? Рискуете попасть под каток налоговиков

Суды согласились с налоговиками, которые обвинили компанию в нарочном накоплении дебиторской задолженности, чтобы не слететь с упрощенки. Не все так просто, конечно: было еще несколько признаков вполне реальной схемы.

«Ночной бухгалтер». Копите дебиторку на УСН? Рискуете попасть под каток налоговиков
НДФЛ

📌 Об НДФЛ с 23 по 22 число надо сообщить до 25-го и заплатить налог до 28-го. И еще отчитаться раз в квартал. Таблица с новыми датами

С 2023 года до 28 числа надо будет платить НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. До 25 числа каждого месяца надо будет сдавать в ИФНС уведомления. Кроме этого, как обычно, надо сдавать 6-НДФЛ, но даты сдачи будут другие.

Куда лучше инвестировать?

По нашим наблюдениям на рынке наиболее активно развиваются компании сферы ритейла. Прежде всего, речь о таких федеральных продуктовых сетях, как «Пятерочка», «Магнит», «Лента». Последняя недавно объявила о том, что решила направить усилия на развитие нового для себя формата магазинов «у дома». Также активно наращивают присутствие такие региональные сети, как «Монетка» и «Ярче!».

Читать еще