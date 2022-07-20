⚖️ Победа Участника госзакупок 💪

Про оценку заявок Участников (44-ФЗ)

Организатор торгов необоснованно оценивал участников по наличию опыта

оценивал участников по наличию опыта успешного оказания услуг по комплексной уборке и обслуживанию помещений зданий, являющихся объектами культурного наследия и принадлежащих образовательным организациям, при этом потребность установления квалификационных требований в части опыта оказания аналогичных услуг исключительно на объектах культурного наследия необоснована.

того, рассматриваемый квалификационный критерий являлся значимым (60 процентов), что делало участие в закупке бессмысленным, поскольку для победы в торгах участнику, не имеющему опыта оказания аналогичных услуг на объектах культурного наследия, следовало снизить стоимость оказываемых услуг более чем на 95 процентов.

Детальнее:

✅ Положительная оценка предложения участника закупки по показателю "Опыт участника по успешному выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема" критерия "Квалификация участника закупки" присваивается, в том числе по принципу отнесения обслуженных помещений и/или территории зданий к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), а заказчиков по таким договорам - к образовательным организациям.

✅ Кроме того, в рамках рассматриваемой процедуры закупки с учетом удельного веса критерия "Квалификация участника закупки" в 60% потенциальные участники закупки, не обладающие опытом исполненных договоров/контрактов на выполнение работ/оказание услуг по комплексному обслуживанию (уборке) помещений и/или территории зданий, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры), одновременно принадлежащих образовательным организациям, объективно не имеют возможности занять первое место по итогам процедуры закупки в случае участия в такой закупке лица, обладающего указанным Информационной карте Документации опытом.

Такой вывод косвенно подтверждается протоколом подведения итогов участия в закупке, согласно которому рейтинг трех участников закупки по критерию "Квалификация участника закупки" оказался равен 60, 19,35 и 6,45 балла, а победителем закупки признана компания с наибольшим опытом оказания услуг, ценовое предложение которой было снижено всего лишь на 0,0000009%.

✅ Госзаказчик с учетом специфики и перечня необходимых для выполнения работ по уборке помещений не обосновал свою потребность при установлении квалификационных требований об оказании аналогичных услуг исключительно на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), причем одновременно принадлежащих образовательным учреждениям.

Дело прошло три судебных инстанции и дошло до Верховного Суда РФ.

Верховный Суд РФ не стал пересматривать дело согласившись с выводами сделанными нижестоящими судами.

Дело № А56-14214/2021, 13АП-21656/2021, Ф07-19957/2021, 307-ЭС22-10770

📄 Помним, что положением утверждённого Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604. утверждены форма порядка рассмотрения и оценки заявок и требования к ней.

Помимо более детализированного порядка оценки заявок по каждому из критериев и их предельным величинам значимости в Положении также изменены особенности оценки заявок в ходе ряда закупок. Например, при закупке услуг по охране объектов (территорий) образовательных и научных организаций необходимо применять такой показатель, как опыт оказания аналогичных услуг со значимостью не менее 60% от суммы величин значимости всех примененных показателей по критерию "квалификация участников закупки". Для оценки заявок по этому показателю (его детализирующим показателям) принимается только исполненный договор (договоры) на оказание данных услуг (п. 35 Положения) (Текст взят из Консультант Плюс).

❗ ВЫВОД 🤔:

Внимательно изучайте законодательство, в частности положения об оценке заявок.

Внимательно изучайте конкурсную документацию. В ней могут быть и бывают нарушения попустительство который ведет к незаконным действиям госзаказачиком.

Возможно у госзаказчика не было умысла и добросовестно заблуждался, возможно госзаказчик из добрых побуждений поставил в конкурсную документацию недопустимые критерии оценки заявок, но это не значит, что надо идти на поводу, собственно, суды вынесли свой вердикт.

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С уважением,

Константин Чупырь, юрист налоговый консультант