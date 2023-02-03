Банкротство

Субсидиарная ответственность. Схемы

В продолжение публикации о субсидиарной ответственность,  а именно про агрессивные схемы ведения бизнеса, которые сейчас не работают.

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Схема: накопить долгов и закрыть компанию через банкротство

Раньше такая схема вполне себе работала и работала неплохо. Общество создавалось, работало какое то время, может даже несколько лет и накапливала задолженности. Потом директор подавал заявление о банкротстве.

Все, что было возможно, погашали за счет компании, а остальные долги списывались. И чаще к моменту банкротства у компании вообще не оставалось ничего, даже денег на саму процедуру.

После ликвидации директор и/или учредитель открывал новую компанию, и иногда даже с таким же названием и по тому же адресу, и снова работал по этой схеме.

Но теперь эта схема перестала быть актуальной потому, что как только начнется банкротство такой компании, кредиторы или арбитражный управляющий тут же подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, при чем, арбитражный управляющий обязан это сделать, в противном случае арбитражный управляющий будет нести ответственность перед кредиторами.

Суды по подобного рода схемам тщательно разбираются во всех тонкостях спора, было ли умышленное банкротство.

И не забывает про то, что за преднамеренное банкротство предусмотрена уголовная ответственность (статья 196 УК).

Читайте далее, про другие схемы, которые уже не работают (чтобы вам там не наобещали)...

С уважением к вам и вашему бизнесу

Константин Чупырь, юрист, налоговый консультант

Константин Чупырь
Константин Чупырь
Юрист Налоговый Консультант

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