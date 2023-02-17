Субсидиарная ответственность. Схемы

Заманчивый способ лёгкого заработка открыть фирму, набрать долгов, потом взять и бросить фирму без процедур банкротства или ликвидации.

Накопили долгов, поменяли реального директора на номинального, которого то найти не представляется возможно (ИМХО: замена директора не без участия особых нотариусов).

Или другая, ранее популярная, но не работающая сейчас схема.

Ликвидация фирмы через реорганизацию или присоединение обанкротившейся фирмы к другой похожей организации.

То есть, после процедуры присоединения новым правопреемником ликвидируемой в «серую» фирмы становится другая фирма и опять, тот же вариант с «номинальным» руководителем (ИМХО: умнее еще не придумали).

В былые время очень популярная и любимая схема у налогоплатильщиков, которым вменяли недоимку в крупных размерах по результатам ВНП, взять и бросить фирму.

Платить то по долгам не хочется, особенно когда это касается налогов. Про налоговые долги будет позже публикация. После того как бросили фирму, на ее месте, чуть ли не с таким же названием открывали точно такую же новую фирму.

Дело в том, что мытари, пытаясь взыскать недоимку, обращались в суды за банкротством, но им раньше обычно отказывали по причине того, что у банкрота недостаточно средств для оплаты процедуры банкротства. В результате чего «зависал» долг по налоговой недоимке.

Но так было раньше.

На текущее время закон о Банкротстве дозволяет кредиторам и налоговому органу подавать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, даже в тех случаях, когда и возбудить процедуру банкротства не получается.

Это предусмотрено подпунктом 1 пункта 12 статьи 61.11 закона о банкротстве:

«Контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность по правилам настоящей статьи также в случае, если: 1) невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом возвращено».

Данное положение, а именно привлечение к субсидиарной ответственности вне процедуры банкротства, постепенно набирает обороты, развивается и начинает приобретать устрашающие черты для бизнеса, и ведь под этим ударом могут оказаться добропорядочные налогоплательщики.

Вернемся к тому, что, если будет поставлен директором «номинал», которые наверно даже не в курсе об этом и совершенно не знает, что это такое – «юридическое лицо» и на какой части тела оно-лицо располагается, от долгов всё равно не скрыться.

Контролирующее должника лицо всё равно им остается даже если 100 «номиналов» поставит и всё равно будет отвечать по долгам.

Читайте далее, про другие схемы, которые уже не работают (чтобы вам там не наобещали) ... и изучайте закон о Банкротстве и связанную судопрактику.

Следующая публикация про субсидиарную ответственность и про схемы 23.02.2023.

Ваш юрист и налоговый консультант,

эксперт при уполномоченном по защите прав предпринимателей,

член Союза Палаты Налоговых Консультантов России,

Константин Чупырь.