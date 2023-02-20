Конституционный суд про выездную налоговую проверку

Жалующийся оспаривал конституционность положения пункта 4 статьи 89 НК, согласно которому в рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки.

Заявитель полагал, что фактически проверка была начата налоговым органом в 2021 году, а значит, в период, подлежащий проверке, необоснованно включен 2017 год.

Решением арбитражного суда, с которым согласились вышестоящие суды, в удовлетворении требований налогоплательщика было отказано.

Суды указали:

Период налогового контроля исчисляется от года, в котором вынесено решение о проведении проверки, а не с года (даты) начала проверочных действий и контрольных мероприятий и (или) с даты получения налогоплательщиком решения о проведении выездной налоговой проверки (дело № А28-3479/2021).

Заявитель обратился в КС – оспаривать конституционности положения пункта 4 статьи 89 НК.

КС в свойственной для него манере, отказал в удовлетворении жалобы ООО ООО «Арсенал», но при этом указал на интересные моменты, которые изложил несколько иначе нежели было указано в судебных актах нижестоящих судов и хочется верить, что это поможет налогоплательщикам защититься при выездных проверках (определение КС от 31 января 2023 № 191-О).

КС в определении указал:

Фактически проверка была начата налоговым органом в день принятия решения о ее проведении (30 декабря 2020 года) путем истребования документов у контрагентов налогоплательщика, а следовательно, с учетом правила глубины выездной налоговой проверки, в проверяемый период 2017 год включен правомерно. Сотрудники налогового органа не смогли вручить налогоплательщику решение о проведении проверки в день его вынесения по причине отсутствия налогоплательщика по адресу регистрации.

Из чего хотелось бы сделать следующий вывод:

День принятия решения в конце года о проведении ВНП должен быть сопряжен одновременно другими мероприятиями налогового контроля, например, такими, как, истребование документации у контрагентов проверяемого налогоплательщика (сейчас не обсуждаем, нужно – не нужно было запрашивать документы, и у тех контрагент или каких-то других или была создана видимость начала проведения проверочных мероприятий).

В противном случае, если никаких действий со стороны налогового органа не последовало, кроме как, вручение решение о проведении ВНП, то по всей вероятности можно ставить вопрос о нарушении прав налогоплательщика, в том числе в вопросе глубины проверяемого периода.

Ваш юрист и налоговый консультант,

эксперт при уполномоченном по защите прав предпринимателей,

член Союза Палаты Налоговых Консультантов России,

Константин Чупырь.