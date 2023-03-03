Верховный Суд РФ «засилил» право инспекций не принимать декларацию поданную в последний день периода

Мне кажется, что есть разница между этими делами. Рассмотрим оба спора подробнее.

Определением ВС РФ от 01.02.2023 N 305-ЭС22-25615 было указано: моментом возникновения обязанности по представлению налоговой декларации (расчета) за налоговый (отчетный) период является следующий день после дня окончания соответствующего налогового (отчетного) периода.

В случае отсутствия первичных документов, являющихся основанием для определения налоговой базы и исчисления суммы налога, подлежащей уплате, информация о налоговой базе и сумме исчисленного налога, отраженная в налоговых декларациях (расчетах), представленных до завершения соответствующего налогового (отчетного) периода, будет являться предположительной (мнимой).

Следовательно, налоговые декларации (расчеты), представленные до завершения соответствующего налогового (отчетного) периода и содержащие предположительные (мнимые) показатели, не имеют юридического значения и не подлежат налоговой проверке, поскольку не соответствуют понятию налоговой декларации (расчета), установленному пунктом 1 статьи 80 НК РФ.

А вот кассационная инстанция Московского округа в Постановлении от 30.06.2022 по делу А41-71625/2021 посчитало, что декларация по НДС можно сдать в конце не истекающего налогового периода и уточнила, в Налоговом Кодексе есть только предельный срок подачи декларации. Нет запрета предоставлять декларацию до того, как закончится налоговый период. Инспекция своим формальным подходом лишила налогоплательщика права заявить вычет.

В данном судебном акте кассационной инстанции не стоял вопрос о вероятных поступлениях первых документов.

Есть еще Постановление АС МО от 30.06.2022 N Ф05-13622/2022 где указано на ошибочность толкования судами первых двух инстанций п. 5 ст. 174 НК РФ. В данной норме (обратил внимание АС МО) определен срок, не позднее которого налогоплательщику следует подать налоговую декларацию. Между тем в законе не существует запрета на подачу налоговой декларации до истечения налогового периода.

Подход контролеров, который поддержали суд первой инстанции и апелляция, следует признать чрезмерно формальным, ведущим к тому, что:

- лишает налогоплательщика права заявить налоговые вычеты по проводимым операциям (в рассматриваемом случае - покупке недвижимого объекта);

- ограничивает экономическую деятельность участника гражданского оборота, превращая отказ в приеме налоговой декларации в инструмент подавления экономической самостоятельности и инициативы, чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собственности, что, как указал КС РФ в Постановлении от 30.07.2001 N 13-П, недопустимо и противоречит общеправовому принципу справедливости.

Позиция КС РФ соответствует судебной практике по данному вопросу, которая нашла свое отражение, в частности, в Определении ВАС РФ от 03.04.2008 N 4207/08.

Не будем углубляться в подробности обоих судебных споров и заострим внимание на основных моментах.

Мы прекрасно понимаем, что судебных акт Верховного Суда, пусть и отказной, имеет бОльшую юридическую силу нежели судебных акт кассационной инстанции.

Но все таки, хотелось бы разобраться, в чем их отличия или в чем их схожесть. При каких обстоятельствах можно применять практику той или другой судебной инстанции или Верховный суд полностью перекрыл практику кассационной инстанции.

В Определении ВС РФ идет затронут вопрос о том, что налогоплательщик сдал декларацию до окончания налогового периода, можно так назвать «досрочно» и суды, включая ВС РФ посчитали, что налогоплательщик может получить новые первичные документы, необходимые для расчета налоговой базы. И коль нет всех первичных документов, то и информация, предоставленная по досрочно сданной декларации, является предположительной (мнимой).

Подчеркиваю, не налогоплательщики решает — будут у него документы или не будут, когда налогоплательщику подавать документы, а решает за него налоговый орган с судейской поддержкой.

Налоговые органы в отказах ссылаются на нарушение порядка сдачи декларации установленный приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. Напомним, что данный приказ регулирует "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме".

Налоговый кодекс устанавливает только предельный конечный срок подачи декларации. Запрета представлять ее до того, как закончится налоговый период, нет.

Между прочим, если внимательно как следует вчитаться в п. 4 ст. 80 НК РФ, налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации, представленной налогоплательщиком по установленной форме (установленному формату), если иное не предусмотрено НК РФ, и обязан передать налогоплательщику квитанцию о приеме в электронном виде (при получении налоговой декларации по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика).

На мой взгляд Определение ВС РФ от 01.02.2023 N 305-ЭС22-25615 о невозможности сдать декларацию заблаговременно до истечения налогового периода не относится ко всем случаям поголовно, а лишь к тем, когда когда не представлены первичные документы которые могут быть получены до конца налогового периода.

Ваш юрист и налоговый консультант

эксперт при бизнес-омбудсмене

член Палаты Налоговых Консультантов

Константин Чупырь