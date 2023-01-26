Расходы организации должны быть экономически обоснованы и документально подтверждены

А еще эти расходы должны быть произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Однако в некоторых случаях этого мало. Правительство может установить нормы списания в расходы некоторых видов затрат.

Для МСП актуальна норма, установленная Постановлением Правительства за № 92 от 08 февраля 2002 года. Да, эта норма не менялась 20 лет, но чиновники не торопятся приводить ее в чувство.

Поэтому довольствуемся тем, что есть:

В составе прочих расходов учитывается компенсация за использование для служебных поездок личного легкового автомобиля в следующих пределах:

1200 руб. в месяц – для машин с объемом двигателя до 2000 куб. см;

1500 руб. в месяц – для машин с объемом двигателя свыше 2000 куб. см;

600 руб. в месяц – для мотоциклов.

В эти суммы уже включено возмещение затрат, возникающих в процессе эксплуатации авто: ремонт, износ, ГСМ и прочее.

Эта компенсация признаются в целях налогообложения прибыли на дату ее выплаты работнику.

Соответственно, если компенсация фактически не выплачена, то учесть ее в составе расходов нельзя.

Основанием для выплаты компенсации работникам, использующим личные легковые автомобили для служебных поездок, являются:

приказ руководителя,в котором устанавливаются размеры этой компенсации;

копия технического паспорта личного автомобиля, заверенная в установленном порядке.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо УФНС РФ по г. Москве от 13.01.2012 № 20-15/001797@.

Но и это еще не всё: для получения компенсации надо вести учет служебных поездок в путевых листах.

💡Для любителей почитать первоисточник: Письмо Минфина от 13.04.2007 № 14-05-07/6.

Вопрос: стоит ли оно того? Вы выплачиваете компенсацию за использование авто своим сотрудникам? Или «зашиваете» её в премию по итогам работы за месяц или квартал ?