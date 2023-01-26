IT-компании

9 реальных инструментов поддержки ИТ-отрасли в России: отмена всех льгот, возврат налогов, бронь от мобилизации

Мне показались интересными мысли предпринимателя про меры поддержки, о которых мы часто говорим. Речь ниже пойдет только про ИТ-отрасль, однако предлагаю обсудить сам подход

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Привожу текст Николая Апурина полностью, с орфографическими правками:

Реальные инструменты поддержки

1. Самое важное: нормальная желтая бронь. Никакой мобилизации ни при каких-либо условиях. На 25 лет. Печать подпись Минобороны.

2. Отмена всех «льгот», корпораций, грантов, круглых столов, семинаров, выставок, коучей. Объективно - все эти консультации «как вести бизнес» от блогеров - просто пустая трата госбюджета.

Вместо этого выдача льготных кредитов ИТ компаниям РФ на зарплаты под 1-2-3% годовых без залога:

  • 5 млн. любой ИТ-компании из реестра Минцифры,

  • 20 млн. компании с оборотом 100 млн,

  • 200 млн. при обороте 1 млрд и 20% залоге.

Это позволит компаниям увеличить штат.

3. Возврат ИТ-компаниям оплаченных налогов за 4 квартал 2021 года.

Это позволит развивать инвест-проекты - писать свои продукты.

4. Возврат сотрудникам ИТ-компаний налогов за 4 квартал 2021 года при личной подаче заявления в МФЦ.

Последствия: замотивирует прилететь назад.

5. Государственным заказчикам из дружественных государств выдавать грантами любое количество рублей на создание программного обеспечения внутри госзаказчика дружественного государства российского происхождения.

(Техподдержку оплатят они сами потом).

То есть на фоне сокращения рынка сбыта внутри РФ это позволит прорубить окно экспорта и увеличит ИТ-рынок РФ в 2-5-10-50-100 раз.

6. Ещё раз упразднить все гранты и субсидии. Заменить на льготные кредиты.

7. Запретить практику создания ИТ-дочек крупными компаниями и получение на них льгот.

Если вы добываете нефть, добывайте, но не занимаетесь дистрибуцией софта. Это не ваш профиль. Так как в итоге каждая госкомпания создаёт дочку и получает миллиарды на создание одного и того же продукта.

Его дешевле было бы заказать каждому у того, кто этот софт делает потоково.

8. Легализовать биткоин-платежи. Легализовать кредиты в криптовалюте и сделать ОКВЭД - криптовалюты, блокчейн.

9. Убрать НДС у ИТ-компаний из реестра Минцифры у всех, а не только резидентов Сколково.

Наталья Горячая
Наталья Горячая
Руководитель в ИП

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