Может ли предприятие общепита сотрудничать с сервисом доставки и при этом применять патентную систему налогообложения

ПСН может применяться индивидуальным предпринимателем в отношении услуг общественного питания, оказываемых как через объекты организации общественного питания, так и через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей.

При этом, согласно понятийному аппарату, установленному пунктом 3 статьи 346.43 НК, в целях применения ПСН объектом организации общественного питания, не имеющим зала обслуживания посетителей, признается объект организации общественного питания, не имеющий специально оборудованного помещения (открытой площадки) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров.

К данной категории объектов организации общественного питания относятся киоски, палатки, магазины (отделы) кулинарии при ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных и другие аналогичные точки общественного питания.

Услуги по организации потребления продукции общественного питания и обслуживанию включают, в том числе, доставку продукции общественного питания и обслуживание потребителей на рабочих местах и на дому, а также доставку продукции общественного питания по заказам проживающих и обслуживание в номерах гостиниц и других средствах размещения.

Услуги по реализации продукции общественного питания включают, в частности, реализацию продукции общественного питания и покупных товаров навынос из зала предприятия общественного питания.

Поэтому в рассматриваемой ситуации ПСН применяться может.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина от 29 декабря 2022 г. № 03-11-11/129359.