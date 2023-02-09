Малый и средний бизнес

Ювелиры, оставшиеся без УСН и ПСН пошли в Минюст

Ювелиры, оставшиеся без УСН и ПСН с 1 января, пишут в Минфин, пишут Президенту, пишут в Минюст.

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Ювелиры, оставшиеся без УСН и ПСН пошли в Минюст
Иллюстрация: alexeyzhilkin/freepik

Если к Путину и в Минфин они обращались с требованием вернуть право заниматься бизнесом на спецрежимах, то к министерству юстиции у предпринимателей немного другие вопросы, а именно:

  • Нарушение процедуры законотворческой инициативы (изменения прошло поправками ко второму чтению).

  • Слишком короткие сроки принятия Федерального закона от 09.03.2022 № 47-ФЗ, что свидетельствует, о том, что проект федерального закона № 80334-8 не прошел в установленном законом порядке все необходимые процедуры его согласования и подготовки обоснованных финансово-экономических заключений.

  • Отсутствует согласование закона № 80334-8 в субъектах РФ.

  • Отсутствие антикоррупционной экспертизы проекта закона № 80334-8.

Антикоррупционная экспертиза в современном российском государстве является обязательной процедурой, которая способствует пресечению различных злоупотреблений и коррупции, повышению качества нормативно-правового регулирования, обеспечению законности и правопорядка, верховенства права и защиты частных и публичных интересов.

В результате принятия указанного закона в столь кратчайшие сроки, у ювелиров имеются основания полагать, что перед тем как данный закон был представлен на рассмотрение ГД и подписан Президентом, закон не прошел все соответствующие этапы для его принятия, в том числе, закон не прошел антикоррупционную и правовую экспертизу.

По данным депутата В. М. Резника (автор законопроекта по отмене УСН и ПСН), при отмене спецрежимов налоговые отчисления увеличатся до 30 млрд рублей в год.

То есть НДС 20% в теории будет взиматься у малого бизнеса с оборота 150 млрд рублей в год.

На практике, по опросам субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса при введении НДС и ОСНО деятельность прекратят до 70% участников малого бизнеса.

То есть оборот у малого бизнеса уменьшится на 70% (минус 135 млрд руб.), и будет составлять 15 млрд. рублей в год, а уплата от НДС будет всего 3 млрд рублей в год.

Если учесть, что без работы в МСП могут остаться от 60 000 до 100 000 человек, то только пособия по безработице составят почти от 780 млн до 1,3 млрд. рублей в месяц (уплата НДС с малого бизнеса прогнозируется 250 млн. рублей в месяц).

Следует учесть убытки смежных отраслей при сокращении малого ювелирного бизнеса: охранные предприятия, перевозчики, поставщики оборудования и комплектующих, арендодатели и т.д.

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Наталья Горячая
Наталья Горячая
Руководитель в ИП

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