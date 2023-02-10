НДС

Возмещение НДС при отсутствие товарно-транспортных и товарных накладных

Обратимся к правовой базе и разберемся, могут ли отказать в возмещение НДС по причине отсутствия товарных и товарно-транспортных накладных у покупателя.

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Возмещение НДС при отсутствие товарно-транспортных и товарных накладных
Иллюстрация: drazenzigic/freepik

Кратко отвечаю на вопрос, может ли отсутствие ТТН или ТН у покупателя товара, занимающегося розничными продажами и находящегося на ОСН, послужить основанием для отказа в возмещении НДС или повлечь за собой иные негативные последствия, в том числе связанные с фискальными функциями со стороны ФНС.

Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров на территории РФ, подлежат вычетам на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении товаров, после принятия на учет этих товаров и при наличии соответствующих первичных документов.

При этом порядок применения ТТН (товарно-транспортных накладных) или ТН (товарных накладных) при осуществлении хозяйственных операций по приобретению товаров, в том числе при перевозке этих товаров автомобильным транспортом, нормами главы 21 НКне предусмотрен.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина от 20 декабря 2022 г. № 03-07-11/125081.

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Наталья Горячая
Наталья Горячая
Руководитель в ИП

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