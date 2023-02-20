Рекомендации по проведению контрольных мероприятий в отношении пользователей онлайн-касс от ФНС в 2023 году

Для начала заботливая фискальная служба напоминает, что есть постановление Правительства № 336 от 10.03.2022 , которое предусматривает возможность проведения в 2023 году внепланового контрольного мероприятия по решению руководителя ФНС, а также мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом в виде выездного обследования, а в случае выявления при таком выездном обследовании нарушений обязательных требований незамедлительного проведения контрольной закупки.

Поэтому инспекциям субъектов РФ поручается организовать контрольные мероприятия за соблюдением закона о применении ККТ, в том числе (святое) за полнотой учета выручки в организациях и ИП с учетом следующего (дальше 8 листов, но мы сократим):

Документарные проверки.

Основанием для ее проведения является жалоба (обращение) гражданина или организаций, или результаты проведения контрольных мероприятий, включая оные без взаимодействия, в т.ч. в отношении других лиц.

О проведении такой проверки должно быть мотивированное представление.

Проверка проводится только в случае, если налогоплательщик осуществляет свою деятельность в сфере общепита или через сеть торговых объектов (или объектов по оказанию услуг), у него отсутствует зарегистрированная ККТ при наличии такой обязанности или ККТ не применяется, он ранее привлечен к административной ответственности за неприменение ККТ (наблюдение показало, что имеет место административное нарушение).

Контрольные закупки.

Территориальным ИФНС поручено провести КНМ без взаимодействия в виде выездного обследования в отношении тех налогоплательщиков, кто не изменил модель своего поведения и продолжает нарушать обязательные требования, установленные законодательством страны о ККТ.

Указанные «недобросовестные» налогоплательщики должны одновременно соответствовать нижеуказанным критериям:

не имеют зарегистрированной ККТ при наличии такой обязанности или не применяют ее; ранее привлечены к административной ответственности за нарушения в области применения ККТ; по истечении срока, предложенного для исправления допущенного нарушения требования о применении ККТ, не зарегистрировали ККТ или не начали применять ККТ при ее наличии.

💡 Для любителей почитать первоисточник: письмо ФНС от 30 января 2023 № Д-5-20/7@.

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