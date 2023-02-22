Не то смеяться, не то плакать: льготы для инвалидов применяла строительная компания

Среди льготных статей НК – пп. 2 п. 3 статьи 149, п. 3 статьи 381, пп. 5 пункта 1 статьи 395. Этими нормами воспользовалась компания.

Все бы ничего, но ... общество осуществляет строительно-монтажные работы и его целью является извлечение прибыли.

Единственное, что успокаивает, – это то, что такую бурную деятельность под прикрытием инвалидов компания вела в 2015-2017 годы, и именно за этот период была проведена выездная налоговая проверка.

Находящиеся в штате инвалиды были не в состоянии по состоянию здоровья и отсутствию квалификации обеспечить производство строительно-монтажных работ на 7 – 8 объектах строительства общества, представляющих собой многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными офисными помещениями.

Такие работы фактически выполнялись субподрядными организациями.

Более того, вопрос о формальном применении обществом спорных льгот уже рассматривался и было это на комиссии по легализации налоговой базы в 2016 году. Протокол есть, подписи – тоже.

Компания было пыталась возразить: мол, 200 миллионов рублей использовали для строительства жилья для обманутых дольщиков, но этот довод не был принят ввиду того, что не было установленобезвозмездное финансирование строительства жилья для этой категории лиц.

Итог: минус 40 миллионов в виде налогов, штрафа и пеней. Как с куста.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А23-9944/2020.

Выводы: не пытайтесь впихнуть невпихуемое во вневпихиваемое. Не надо.

Понятно, что при строительстве чего-то социально значимого надо обязательно откатить. Но есть же другие способы сделать это.

А в идеале – можно просто отказаться от этого проекта, чтобы руки не пачкать. Иначе выходит, что «деньги не пахнут», а на кухне вечером за чашкой чая мы переживаем за происходящее и браним всех вокруг за взятки и обман.