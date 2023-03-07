Гостевые дома легализуют. И без реестров не обошлось

‎Цель документа - легализовать деятельность средств размещения, находящихся ‎в индивидуальных жилых домах, создание прозрачных правил работы данного вида деятельности, а также обеспечение прав потребителей, пользующихся услугами таких средств размещения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с 01.10.2019 установлен запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, на использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг и введен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории.

Таким образом, деятельность средств размещения, находящихся в индивидуальных жилых домах, и предоставляемых ими услуг туристам, оказалась существенно затруднена (ох, безобразие какое).

Отсутствие регулирования деятельности гостевых домов создает правовую неопределенность в вопросе предъявляемых к собственникам таких средств размещения требованиям, приводит к потерям бюджета.

Действующим регулированием не запрещается нахождение средств размещения в жилых домах, частях жилых домов.

Но при этом при проведении контролирующими органами проверок средств размещения, расположенных в жилых домах, их деятельность ошибочно квалифицируется как деятельность гостиниц, расположенных ‎в жилых помещениях (опять недогляд).

В общем, срочно надо разграничить гостевые дома и гостиницы и услуги, предоставляемые в них.

Также предлагается ввести уведомительный порядок осуществления деятельности по предоставлению услуг гостевого дома, в соответствии с которым лицо, намеренное представлять услуги гостевого дома, направляет в Минэк уведомление (с 1 сентября 2023 года).

Далее министерство присваивает гостевому дому регистрационный номер, вносит сведения ‎в реестр гостевых домов, и размещает о нем сведения на своем сайте.

Также предлагается установить порядок классификации гостевых домов. Он будет осуществляться аккредитованными организациями. Документ вводит запрет на использование в названии и рекламе гостевого дома категории, не соответствующей категории, указанной в свидетельстве.

Хозяева гостевых домов будут выполнять требования закона о миграционном учете иностранных граждан.

Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года, за исключением отдельных положений.

Самозанятые, применяющие этот режим, смогут применять его в течение 180 дней со дня вступления в силу рассматриваемого законопроекта (в проекте закона допущена ошибка. В статье 4 пункт 2 указаны юрлица, хотя они самозанятость применять не могут. Ну, поправят, наверное).

Далее авторы законопроекта пишут в пояснительной записке, что принятие закона поможет вывести гостевые дома из тени, что в конечном счете будет стимулировать развитие внутреннего туризма.

Социально-экономические, финансовые и иные последствия реализации предлагаемых законопроектом решений, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, отсутствуют.

Вот так.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь.