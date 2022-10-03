ФСБУ 25/2018 для арендодателей в картинках

Продолжаем наш комикс про применение ФСБУ. В предыдущей серии была картинка для арендаторов. Но мы не забыли и про арендодателей: дело в том, что у них все еще проще.
Анонс — следующая серия будет про учет ремонтов по ФСБУ.
Алгоритм применения ФСБУ 25/2018 арендодателями.
Продолжаем наш комикс про применение ФСБУ. В предыдущей серии была картинка для арендаторов. Но мы не забыли и про арендодателей: дело в том, что у них все еще проще.
Анонс — следующая серия будет про учет ремонтов по ФСБУ.
По ПБУ 7/98 в бухотчетности коммерческих фирм отражают события после отчетной даты.
В случае сокращения им должны сохранить рабочее место.
Минцифры расширило список программ для обязательного размещения в RuStore.
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