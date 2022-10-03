ФСБУ Аренда

ФСБУ 25/2018 для арендодателей в картинках

Алгоритм применения ФСБУ 25/2018 арендодателями.

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Продолжаем наш комикс про применение ФСБУ. В предыдущей серии была картинка для арендаторов. Но мы не забыли и про арендодателей: дело в том, что у них все еще проще.

Анонс — следующая серия будет про учет ремонтов по ФСБУ.

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