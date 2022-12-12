Больше налогов — хороших и разных!

Все знают, что есть система налогообложения с НДС, а есть упрощенная система. Многие знают, что есть патент. Некоторые слышали про единый сельхозналог.

Но, возможно, даже самый главный человек в ... ФНС не знает все системы налогообложения, которые есть в РФ. Исправим это!

Ниже - все существующие системы налогообложения сведены в одну таблицу, чтобы было проще сравнить и выбрать нужную.

Тем более, что декабрь — лучшее (и единственно возможное) время для этого: смена системы налогообложения с нового года возможна по заявлению.

А вот и последние даты для подачи таких заявлений на 2023 год:

подача заявления на патент - 16 декабря 2022

переход с ОСН на УСН - 09 января 2023

переход с УСН6% на УСН15% (и наоборот) - 09 января 2023

переход с УСН на ОСН - 16 января 2023

переход на АУСН - 31 декабря 2022

переход на ЕСХН - 09 января 2023

Ну, а для тех, кто выбирает между разными вариантами упрощенной системы налогообложения — вот ссылка на Гугл-таблицу, в которой можно просчитать налоговую нагрузку для разных видов УСН.