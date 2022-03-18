ФНС приняла решение не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Вот к чему это приведет

В российском законе 54-ФЗ четко прописана обязанность продавца формировать чеки по факту оплаты товаров или услуг. Чек — своего рода гарант честности сделки.

Он позволяет потребителю вернуть испорченный или неподошедший товар, доказать при необходимости свою правоту, налоговой — получить отчисления в полном объеме, государству — пополнить свой бюджет. За отсутствие чека закон предусматривает штраф от 2 до 10 тысяч рублей.

Вчера Федеральная налоговая служба России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Причина — нехватка чековых лент, перебои с их поставкой. Тут, само собой, всё понятно, откуда напастись бумаги в стране с огромными лесными массивами.

К чему решение ФНС может привести:

— Кассовые аппараты закроют чехольчиком даже те, у кого бобинки с лентами может и остались

— Магазины, как по мановению волшебной палочки, превратятся в рынки, где покупателя оценивают по одежке и цена берётся с потолка. Чека же нет, кто проверит?

— Неминуемо возникнут проблемы с возвратом товаров. Купишь просроченный майонез и хрен потом докажешь, что ты прав. Привезут тебе некондицию — извини, без чека обмену и возврату не подлежит.

— Вернется торговля «из-под полы». Краденые вещи, паленая водка, дефицитный товар по спекулятивной цене — все прелести советского времени.

— Масса налогов будет не оплачена. Многие магазины поспешат воспользоваться таким подарком от ФНС и попросту перестанут учитывать часть дохода.

Правительство сообщило, что собирается перейти на электронные чеки в ближайшее время. Во-первых, что такое ближайшее время? Во-вторых, куда, они будут приходить пенсионерам с бабушкофонами? Через сервис «Мои чеки онлайн», подключенный к утюгу или заказным письмом с уведомлением?