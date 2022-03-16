Если нет бумажного чека из-за дефицита кассовой ленты, налоговики штрафовать не будут

В ФНС пообещали, что, если на рынке нет бумаги для кассовых аппаратов и чеки печатать не на чем, но сам расчет в кассе зафиксирован — то штрафовать не будут. И напомнили, что чек можно выдавать электронно.

Бухгалтеры недавно жаловались, что резко выросли цены на бумагу для кассовых аппаратов, картриджи для принтеров и листы формата А4. А в некоторых регионах их вообще нельзя купить.

Налоговики на своем сайте указали, что из-за таких трудностей штрафа не будет, и рекомендовали переходить на электронные чеки, чтобы снизить расходы.

В таких случаях покупатель должен дать согласие на формирование такого чека. Он будет направляться на его номер телефона или адрес электронной почты.

А если покупатель согласился получать чеки через сервис «Мои чеки онлайн», ему их выдавать вообще не нужно, напоминает ФНС.