3 неудобных вопроса налоговой инспекции и банков о вашем бизнесе, на которые не у всех получается грамотно ответить

Знаете, какая самая большая ошибка большинства отвечающих на запросы контролирующих органов? Не отсутствие опыта или специальных знаний. И даже не то, когда сказал лишнее, или, наоборот, произвёл впечатление желающего что-то скрыть.

Самая фатальная ошибка (которая, как показывает практика, присуща большинству людей, не зависимо от их должности и статуса) - это "додумывание" вопроса за того, кто его задал.

Большинству получивших какой-либо запрос на предоставление информации почему-то очень сильно хочется "догадаться", что "на самом деле" хотел узнать у них сотрудник налоговой инспекции или банка, когда "прятал" свой истинный вопрос за сухим, официальным стилем письма.

⛳Между тем, самая правильная тактика при ответе на любой официальный запрос или требование (приводящая к минимуму не благоприятных последствий для отвечающего) полностью обратная - отвечать строго на поставленный вопрос.​

Казалось бы, что может быть проще? Однако, очень мало людей, включая руководителей больших компаний и главбухов с 20-летним стажем, у кого эта простая вещь действительно получается.​

🎌Ниже рассмотрим 3 наиболее распространенных неудобных вопроса налоговых органов и банков относительно деятельности компаний и примеры ответов на них.

🥇Надеемся, это поможет всем желающим овладеть очень полезным для взаимодействия с любыми официальными запросами навыком - видеть в вопросе только то, что действительно написано в вопросе.

Вопрос 1️⃣. Поясните экономический смысл существования Вашей компании, с учетом отсутствия у Компании собственных/арендованных офисных и складских помещений, транспортных средств и минимальной численности персонала.

❌Что Вы "додумываете":

"Налоговая (банк) считает,что мы отмывочная контора, потому что у нас нет активов и в штате 3 человека...Надо срочно бежать в налоговую (банк) и договариваться, чтобы не было санкций".

✅Пример корректного ответа:

Экономическим смыслом создания ООО является получение прибыли от основного вида деятельности – организации поставок строительных материалов для различных заказчиков (или указать Вашу основную деятельность, в соответствии с ОКВЭД).

В соответствии со штатным расписанием, в штате ООО числится 3 сотрудника.

Данное количество сотрудников обусловлено спецификой деятельности ООО, в соответствии с которой у компании нет необходимости в наличии большого штата собственных работников (ООО занимается подбором и привлечением необходимых каждому конкретному заказчику поставщиков и подрядчиков для выполнения строительных работ, которые в зависимости от проекта должны обладать различными ресурсами и компетенциями). По этой же причине у ООО отсутствует собственное/арендованное оборудование, помещения и транспортные средства.

Вопрос 2️⃣. Кто и каким образом решает,с какими контрагентами будет сотрудничать Ваша компания? Поясните,какие у Вас отношения с руководством ООО "Рога и Копыта"?

❌Что Вы "додумываете":

"О, боже, они как-то выяснили,что "Рога и Копыта" компания сестры бывшей жены коммерческого директора. Все пропало".

✅Пример корректного ответа:

Компания выбирает контрагентов, используя открытые источники информации о предложениях на необходимые товары и услуги (интернет, отраслевые выставки и пр.), анализируя ценовые условия предложений, опыт, прочие условия и риски работы с контрагентами.

Договоры с выбранными контрагентами анализируются ответственными сотрудниками компании, после чего, при отсутствии замечаний, подписываются генеральным директором.

У компании деловые отношения с ООО "Рога и Копыта", в рамках заключенного договора.

Вопрос 3️⃣. По какой причине Вашей компанией получен убыток в текущем периоде?​

❌Что Вы "додумываете":

"Налоговая хочет сказать,что мы отразили слишком много расходов и вычетов по НДС. Нужно срочно рисовать прибыль в следующем квартале".​

✅Пример корректного ответа:

Убыток получен вследствие того, что расходы компании в отчетном периоде превысили ее доходы, что было вызвано падением спроса в связи с пандемией (сезонностью бизнеса, необходимостью большого обьема закупок материально-производственных запасов и т. п. ).