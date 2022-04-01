Налоги и виртуальные пространства

По факту, метавселенная – это отдельная виртуальная реальность, где будет происходить общение и взаимодействие между людьми.

И там точно будут иметь место договорные и денежные отношения. Подобно играм жанра MMORPG (массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра), там будет можно зарабатывать и тратить деньги.

А значит, власти захотят иметь свой кусок пирога.

Никакой ясности пока в этом деле нет, найдены только некоторые риски. Например, защита персональных данных и интеллектуальной собственности, вывод средств, экстремистский контент и т.п.

Да и вопрос правового регулирования остается открытым, так как игра не имеет реальных территориальных границ.

Факт, что все расчеты внутри идут в собственных цифровые валютах, крайне затрудняет налогообложение.

По сути, это и есть огромное пространство для игры, где человек «вселяется» в персонажа и, как в жизни, ему придется что-то покупать и продавать: недвижимость, одежду, услуги.

Известные бренды уже «заселяют» это пространство.

Понятно, что никакой информации относительно налогообложения в метавселенной пока нет. Но можно отталкиваться от примеров с компьютерными играми.

Покупка и продажа виртуальных товаров существует с 2000-х. И уже было несколько громких прецедентов.

Например, в 2015 году налоговая потребовала от Mail.Ru заплатить налоги за продажу доспехов и оружия в играх и выиграла дело в суде.

Mail.Ru пыталась оспорить решение ФНС о доначислении НДС на доходы, полученные от продажи виртуальных артефактов, заявляя о льготе для передачи прав на программы.

Было много заседаний и споров, но налоговая и суды сочли это не лицензионным договором, а возмездным оказанием услуг. В кассации судьи тоже поддержали ФНС.

А 26 января 2017 вышло и письмо разъяснение от ФНС России № СД-4-3/988@ «О рассмотрении обращения». Там указано:

«Предоставление возможности использования дополнительного функционала игры в целях облегчения игрового процесса является по своей сути договором оказания платных услуг».

Сегодня за налоговое регулирование этой сферы взялись серьезно. И не только за контент, но и налоги. Но пока тоже больше анализируют.

По оценкам, торговля виртуальными внутриигровыми предметами в России оценивается в $450 млн.

При этом российская игровая индустрия только растет. По итогам 2021 рост на 7,7%, до 158 млрд руб.

С точки зрения властей, получение денег от перепродажи игровых товаров должно считаться доходом, подлежащим налогообложению.

И так, как в законодательстве относительно этого гигантский пробел, его необходимо срочно закрывать.

К тому же, исследуя игровой рынок, специалисты отметили множество разных схем заработка, инвестирования и нарушений в плане легализации средств, полученных преступным путем и вывод за рубеж.

Например, вывод осуществляется путем внутри игровых покупок и прокачки персонажа в одной стране и продажа его в другой.

И если то, что продают разработчики – это относительно белый рынок, то существует ещё и вторичный рынок артефактов, между игроками. Здесь никакого регулирования и налогообложения нет.

И, как на любых рынках, там есть мошенники, нарушители и недавно выявлены даже «финансовые пирамиды».

Так что, работы для регуляторов много. Уверены, будет очень интересно следить за тем, как это все будет подводиться под букву закона, уголовный и налоговый кодекс. Будем держать в курсе.