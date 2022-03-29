Что такое «Трибуна» и как будет развиваться этот проект на «Клерке». Мой первый пост

Можно начать пост так: столько лет занимаюсь IT в Клерке и меня не допускали до написания текстов — пришлось сделать для себя трибуну. Но это конечно шутка, трибуна — для всех кому есть что сказать по делу.

Трибуна «Клерка» позволяет каждому зарегистрированному пользователю завести свой блог и писать на профессиональные или личные темы.

Чтобы начать писать, достаточно нажать на кнопку «Написать» в шапке сайта. Именно так я и сделал при создании этого поста. Дальше пост попадёт в вашу личную ленту, и другие посетители смогут его прокомментировать или подписаться на вас, чтобы подключить уведомления о выходе новых постов. Все посты помимо личной ленты вливаются в общую ленту трибуны. А наиболее интересные редакция сайта может приметить и вывести даже на главную страницу. Даже если всего один ваш пост оказался на главной, у вас появляется большой шанс собрать себе аудиторию постоянных подписчиков.

Личный блог в таком крупном сообществе как Клерк, будет полезен в первую очередь экспертам в своей области. Адвокатам, юристам, бухгалтерам, которым есть что сказать и которые заинтересованы в формировании вокруг себя постоянной аудитории и создании личного бренда.

У нас давно уже есть Блоги компаний — платный продукт для корпоративных клиентов. Личные блоги похожи на блоги компаний, но в отличие от них ведутся от имени конкретного человека и ничего не стоят.

Немного истории, чтобы было понятно, как мы пришли к блогам

Клерк начинался как форум для бухгалтеров, место, изначально полностью завязанное на общение между людьми, то что сейчас называется UGC (User-generated content). Форум, не смотря на прошедшие десятилетия и своё моральное устаревание, всё ещё функционирует и люди там продолжают общаться. Рядом с форумом появились дневники — место для общения в другом формате. Форум скорее для обсуждения профессиональных тем, а дневники — для души. Это старые законсервированные проекты, но там есть своя аудитория, которая продолжает там общаться и не уходит.

Потом мы развернули новый современный форум https://club.klerk.ru/, а старый переименовали в Архив форума. Новый форум живой, там обсуждаются профессиональные вопросы. Учитывая всё сказанное, думаю, ясно, что в первую очередь Клерк — это аудитория, это клуб профессионалов (и любителей конечно тоже), таких как я или вы. Поэтому создание трибуны — важный для нас этап.

Для справки: Клерк появился раньше любых соцсетей и многие из них в итоге даже пережил.

Планы развития трибуны

Будем улучшать редактор , переводя его на технически новые рельсы (пока не уверен, на сколько аудитории интересно слушать детали и термины, помониторю реакцию)

, переводя его на технически новые рельсы (пока не уверен, на сколько аудитории интересно слушать детали и термины, помониторю реакцию) Будем совершенствовать систему уведомлений . Сейчас автор поста уже получает уведомление когда кто-то оставляет комментарий к его посту, к этому надо добавить уведомления о появлении нового подписчика, о лайке к посту, о добавлении поста в избранное. Всё это в планах

. Сейчас автор поста уже получает уведомление когда кто-то оставляет комментарий к его посту, к этому надо добавить уведомления о появлении нового подписчика, о лайке к посту, о добавлении поста в избранное. Всё это в планах Встраивание трибуны в общую экосистему с блогами компаний. Люди, которые уже ведут у нас блог компании получат более понятный интерфейс выбора (в какой именно блог написать пост — компании или личный)

(в какой именно блог написать пост — компании или личный) Обновление публичного профиля пользователя. Сейчас мой профиль выглядит так (и оттуда кстати уже есть ссылка на мой блог). Но мы хотим сделать профиль удобнее и понятнее. В будущем все посты трибуны будут видны прямо в профиле под описанием пользователя. Собственно, хочется сделать чтобы блог стал неотъемлемой частью профиля.

Я лично, раз появилась такая возможность, буду продолжать вести этот блог, выкладывая сюда иногда какие-то новости про развитие айти платформы «Клерка», обсуждать внешние IT события и новости, рассказывать про внутреннюю кухню нашей разработки.