IT-департамент «Клерка»: Как прошёл ноябрь 22

На обложке моё новое рабочее место, по результатам ноябрьских переездов.

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Это был первый месяц, когда мы начали работать в более менее взрослом режиме с точки зрения процессов разработки: кроме программистов у нас теперь есть ПМ, аналитик и тестировщица, которая досрочно закрыла испытательный срок.

Нельзя сказать, что тут всё гладко, но теперь стало понятно, как дальше оптимизировать этот процесс.

В ноябре разработка переехала в новое помещение, о котором хочется как-нибудь сделать отдельный пост. Но при этом перезжал с места на место и весь остальной офис. Было много весёлых ситуаций как с местами, так и с работой офисной сети.

А ещё, мы много времени проводили в философских беседах с маркетингом – на столько много, что решили не брать временно новых больших задач, обслуживать только маркетинг и доделывать то что уже успели взять.

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Что касается больших проектов, то мы готовим релиз раздела «Сообщество профессиональных бухгалтеров». Не буду портить интригу и рассказывать про него подробнее, но там было проделано много работы. Появится раздел уже в декабре – скоро сами всё узнаете.

Наш главный фронтэнд программист весь ноябрь обновлял редактор постов (в котором я сейчас и пишу этот пост). По результатам обновления редактор почти не поменялся визуально, но теперь у нас появилась возможность гораздо быстрее добавлять в него новый функционал, чем мы скоро и воспользуемся.

А ещё есть страшный проект под кодовым названием «Лид-конвейер Клерка». Никто кроме программистов не понимает, что это и на сколько он важен, но при этом все продажи на нём работают. Праздник ноября для меня лично заключается в том, что этот проект длиною почти в год наконец успешно завершился.

Ну и мы начали работу над новыми формами регистрации и авторизации на сайте, которые вероятно обновятся в декабре. Там добавится много полезного, в частности, можно будет наконец забыть свой пароль и входить в свою учётку используя номер телефона.

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Как уже говорил выше, маркетинг у нас сильно поменялся и мы все приложили достаточно усилий, чтобы реализовать новые задумки маркетологов. Из того что видно невооружённым взглядом, обновили лэндинг премиума и запустили несколько акций/распродаж.

Кстати, сейчас можно купить годовую подписку на Клерк и получить ещё полгода в подарок.

Под статьями на сайте и в лентах появились новые блоки рекомендаций. Например, блоки под статьями показывают, какие образовательные мероприятия есть на Клерке, связанные с темой статьи, которую вы читаете.

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У нас сильно выросло количество сотрудников в отделах продаж и мы колдовали над внутренней кухней, которая позволит их всех хорошо загрузить работой.

Наша секретная разработка CDP Клерка, о которой тоже можно писать отдельные поэмы, прошла стадию поделки на коленках. Всем стало ясно, что это очень нужная и важная вещь, которая позволяет рекомендовать посетителям страницы и предложения, соответствующие их интересам. Теперь будем планировать её переписывание уже не на коленках, а по взрослому.

Так же мы готовим для нашего отдела продаж страницу, на которой они смогу получать полноценные отчёты на тему использования корпоративными подписчиками «Клерк.Премиум» их корпоративных аккаунтов. Теперь HR-ы компаний, которые с нами работают смогут понять, на сколько эффективно их сотрудники пользуются нашими продуктами.

В общем, внутри департамента IT мы экспериментируем с разными процессами, чтобы работать эффективнее и веселее.

А ещё, набираем сотрудников. Например, прямо сейчас ищем senior frontend developer и senior backend developer в наш топовый офис.

Поэтому приходится бороться с проблемами роста. Общие выводы, которые пока можно сделать: нужно разбивать задачи на 2 типа. Быстрые, приносящие мгновенный эффект надо делать сразу, иногда в ущерб качеству. А вот долгоиграющие и платные продукты надо наоборот вдумчиво планировать с аналитиком, вдумчиво делать и многократно тестировать, чтобы они соответствовали уровню Клерка.