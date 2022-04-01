Привет, меня Миша зовут, я уже пару лет занимаюсь дизайном и развитием «Клерка». С недавних пор у нас появилась возможность для всех пользователей — писать свои публикации и выкладывать их на сайте. Возможно вы уже делали что—то похожее в Вконтакте, Дзене, Пикабу? а также в старых добрых «дневниках» и «форуме». Я расскажу как сделать все правильно и получить максимально много просмотров и подписчиков.

Для начала вам нужно нажать на кнопку «Написать» в шапке сайта. Если у вас еще нет аккаунта, система попросит его завести, чтобы у ваших будущих постов был автор, не пугайтесь, регистрация займет всего пару минут.

Итак, вы нажали кнопку и попали внутрь редактора, что делать?

Заголовок

Все просто, расскажите кратко о чем будет ваш первый пост? Вот вам пример хорошего заголовка: "Как написать пост на «Клерке»", лаконично и сразу понятно о чем речь :)

Анонс

Определенное уточнение, может даже основная мысль вашего материала или какой-то интригующий момент, с анонса будет начинаться ваша статья, а также он попадет в ленту с другими статьями, где на него обратят внимания пользователи и если заголовок с анонсом их заинтересуют, они обязательно кликнут и прочитают вашу статью. В общем, уделите внимание анонсу, он помогает в продвижение.

Вот тут он заполняется.

А вот хороший пример статьи, где заполнен правильно анонс, заголовок и загрузили обложку.

Обложка

По умолчанию обложка не стоит и вы можете опубликовать пост без картинки, но тогда он будет не яркий и похож на новости, которые часто выходят на «Клерке», чтобы ваш материал выделялся, советуем добавлять яркие и связанные с темой обложки. Как это сделать?

Вы нажимаете на тумблер.

После чего вы можете загрузить картинку в качестве обложки или видео (пока поддерживается только YouTube).

Размер картинки: 2048×1152, вы можете вставить и другой размер, но скорее всего он будет выглядеть хуже оптимального и привлечет меньше внимания, как говорится — хорошая картинка, залог успеха :)

Статья

Теперь самое интересно. Тут все как в Word или любом другом вам знакомом текстовом редакторе — простор для вашего творчества.

Немного расскажу какие инструменты есть:

Вот такие.

Немного расскажу как они работают:

Вот так :)

Все просто: 1. пишите текст, 2. выбираете нужный фрагмент, 3. выбираете что с ним хотите сделать и все — вы великолепны.

Небольшие лайфхаки:

Если вы выбрали «Полужирный» или «Подзаголовок», чтобы отменить действие нажмите «Очистить стили»; Если вы выбрали выравнивание «По центру» или «Справа», чтобы отменить действие выделите нужный фрагмент и нажмите «Очистить стили»; Когда вставляете картинку она может не загрузиться с первого раза и редактор попросит вас еще раз ее загрузить, не пугайтесь, такое бывает в ближайшее время сделаем так, чтобы не просил :)

Теги

Итак... ваш первый пост почти готов. Теперь чтобы редакция и читатели понимали на какую тему вы пишите — нужно выбрать теги.

Например, ваша статья про повышение НДС, значит вам нужно выбрать тег «НДС»

Советуем выбирать самый популярный, где больше всего материалов, так у вас будет больше шансов получить максимум прочтений, комментариев и подписчиков.

На этом все, статью мы будем постоянно обновлять и пополнять, вместе с улучшениями редактора. Всех у кого вопросы или предложения, жду в комментариях, нам очень важно ваше мнение и опыт, если знаете как сделать «Клерк» еще лучше — велком :)