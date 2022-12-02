Бухгалтеры

Итоги розыгрыша на Клерке

Квартиры, машины, телефоны? Слишком избито. Победитель забирает Клерк.Премиум на полгода!

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Итоги розыгрыша на Клерке
Иллюстрация: by Михаил Незговоров

Предистория

Как все начиналось и что за конкурс был?

Че вообще за движ?

Мы сделали профессиональный раздел для бухгалтеров (условную новую главную Клерка), где каждый пользователь сразу видит продукты, которые купил, удобно может увидеть анонсы последних новостей/статей, воспользоваться инструментами и т.д.

Муки выбора

Мы долго ломали голову над названием, но в итоге решили не париться и отдать все на откуп пользователям. В результате напряженной борьбы, на основе результатов опроса (прозрачность которого можно посмотреть тут), мы определили победителей, щас ниже их поздравим.

Поздравляем победителей (результаты подводили на момент создания раздела, это период сентября)

1. Первое место — «Бухтабло», автор Ирина. И главный приз «Клерк.Премиум» на полгода.

Мы не забываем про всех участников, решили вручить дополнительные призы.

2. Второе место — «Клерк.Пульс», автор Людмила. Месяц «Клерк.Консультаций».

3. Третье место — «БухТочка», автор WhiteBuh. Месяц «Разборов законов»!

Всем спасибо за участие, в ближайшее время планируем проводить более масштабные конкурсы, следите за новостями)

P.s. призы подключим в течение 7 дней к аккаунтам победителей, если возникнут вопросы, пишите мне в чат или на почту support@klerk.ru.

micha gladiator
micha gladiator
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