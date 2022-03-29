Правила бухгалтерской Трибуны. Такого для вас не делал еще никто

Где еще вы сможете высказаться без модерации прямо в ленте одного из крупнейших профильных СМИ?
Что такое «Трибуна»
Это ваш собственный блог, возможность высказаться на «Клерке», самом авторитетном бухгалтерском медиа России.
Собирайте подписчиков и станьте популярным и услышанным в профессиональном сообществе.
Кто может писать на «Трибуне»
Любой зарегистрированный пользователь «Клерка». Зарегистрироваться можно на klerk.ru по кнопке «Войти» в правом верхнем углу.
О чем писать?
Вы можете писать на любую тему. Но мы точно знаем, что сообщество ждет на «Трибуне» больше материалов о том, что волнует профессионалов: бухгалтеров, предпринимателей, юристов, кадровиков.
Вы можете написать целую статью, можете короткий пост, можете просто поделиться криком души.
О чем не стоит писать? Воздержитесь от ненужного хайпа и откровенной чернухи. Ну, согласитесь, вам бы самому хотелось получать на профессиональной площадке только полезную информацию?
Редакция будет модерировать материалы «Трибуны»?
Нет, модерации в классическом понимании у нас нет. Мы можем исправить орфографическую или грамматическую ошибку, подправить качество картинки или убрать то, что откровенно нарушает закон (например, мат или рекламный спам).
Но весь смысл «Трибуны» в том, чтобы пользователи почувствовали свободу и комфорт, размещаясь у нас. Мы уважаем ваше мнение и желание высказаться.
А иллюстрации свои можно?
Да, конечно. Материал с картинкой, схемой, фотографией всегда воспринимается лучше. Но, конечно, не забывайте об авторских правах на такие материалы.
Куда попадает материал из «Трибуны»?
В ленту Трибуны. Читать эту ленту могут все пользователи, даже не авторизованные на «Клерке».
Какие материалы попадают из «Трибуны» на главную страницу «Клерка»?
Самые интересные и полезные. Редакция лично отбирает такие посты из Трибуны и выводит на главную страницу сайта, расшаривает в соцсетях и упоминает в рассылках «Клерка».
Как собрать подписчиков?
Пишите на то, что действительно нужно бухгалтерам и предпринимателям. И они обязательно оценят и подпишутся.
Подписчики будут получать уведомления о ваших новых материалах.