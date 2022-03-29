Правила бухгалтерской Трибуны. Такого для вас не делал еще никто

Где еще вы сможете высказаться без модерации прямо в ленте одного из крупнейших профильных СМИ?

Это ваш собственный блог, возможность высказаться на «Клерке», самом авторитетном бухгалтерском медиа России.

Собирайте подписчиков и станьте популярным и услышанным в профессиональном сообществе.

Кто может писать на «Трибуне»

Любой зарегистрированный пользователь «Клерка». Зарегистрироваться можно на klerk.ru по кнопке «Войти» в правом верхнем углу.

О чем писать?

Вы можете писать на любую тему. Но мы точно знаем, что сообщество ждет на «Трибуне» больше материалов о том, что волнует профессионалов: бухгалтеров, предпринимателей, юристов, кадровиков.

Вы можете написать целую статью, можете короткий пост, можете просто поделиться криком души.

О чем не стоит писать? Воздержитесь от ненужного хайпа и откровенной чернухи. Ну, согласитесь, вам бы самому хотелось получать на профессиональной площадке только полезную информацию?

Редакция будет модерировать материалы «Трибуны»?

Нет, модерации в классическом понимании у нас нет. Мы можем исправить орфографическую или грамматическую ошибку, подправить качество картинки или убрать то, что откровенно нарушает закон (например, мат или рекламный спам).

Но весь смысл «Трибуны» в том, чтобы пользователи почувствовали свободу и комфорт, размещаясь у нас. Мы уважаем ваше мнение и желание высказаться.

А иллюстрации свои можно?

Да, конечно. Материал с картинкой, схемой, фотографией всегда воспринимается лучше. Но, конечно, не забывайте об авторских правах на такие материалы.

Куда попадает материал из «Трибуны»?

В ленту Трибуны. Читать эту ленту могут все пользователи, даже не авторизованные на «Клерке».

Какие материалы попадают из «Трибуны» на главную страницу «Клерка»?

Самые интересные и полезные. Редакция лично отбирает такие посты из Трибуны и выводит на главную страницу сайта, расшаривает в соцсетях и упоминает в рассылках «Клерка».

Как собрать подписчиков?

Пишите на то, что действительно нужно бухгалтерам и предпринимателям. И они обязательно оценят и подпишутся.

Подписчики будут получать уведомления о ваших новых материалах.