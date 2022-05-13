Когда можно забить на ФСБУ? Новый выпуск журнала «Клерк.Премиум»

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Сколько копий ломается об ФСБУ? А может, надо проще?

За неделю подписчики получили 5 записей актуальных вебинаров.

Бухгалтеры уже работают по новым ФСБУ и даже уже сдали отчетность за 1 квартал, используя их, а количество вопросов все не уменьшается.

Что делать, если каких-то нужных положений нет в ФСБУ, на какой способ учета ориентироваться? Лектор Вера Сокуренко (гуру по вопросам стандартов) рассказала, как поступить.

Несущественную для отчетности информацию можно учитывать упрощенным способом.

Лишние усложнения чреваты лишними ошибками. Поэтому при применении всех новых ФСБУ (особенно, в части классификации хозопераций) крайне важно профессиональное суждение. И важно понимать, не профсуждение бухгалтера, а всей компании в целом.

официальное удостоверение с занесением в госреестр. Еще есть места на ближайшем потоке. Все пять новых ФСБУ можно оперативно изучить на онлайн-курсе повышения квалификации от «Клерка». За 1 месяц все изучите, зададите вопросы преподавателям, проверите себя на тестах и получите. Еще есть места на ближайшем потоке. Записывайтесь.

Нахлынувший экономический кризис поставил под вопрос огромное количество-бизнес планов, контрактов, переводов и платежей. В большинстве нюансов приходится разбираться бухгалтеру. Что изменилось в законодательстве за последние два месяца?

Запись вебинара: Контракты и валютный контроль по новым правилам

Вебинар провели как для участников внешнеэкономической деятельности, так и для других российских компаний, которые оказались в ситуации неисполнения договоров в связи со скачками курсов валют, ограничениями и санкциями.

И еще на неделе были лекции про реструктуризацию долга и про типичные ошибки в бухучете. В месяц проводим порядка 25 вебинаров. Для тех, кто не подключил «Премиум», каждая запись стоит порядка 2000 руб.

Курс недели (неожиданно)

Кризис, говорите? Вроде, да, а вроде, нет. Как с пандемийными нерабочими. Навели нас на такие мысли не только новости о курсе евро (вчера опускался на бирже до 68 рублей) и заявления экспертов о том, что рубль стал самой растущей валютой этого года.

Нет, у нас есть и другой маркер. Бухгалтеры стали активно интересоваться уходом в аутсорс из найма. Подписчикам «Премиума» бесплатно доступен курс «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция». Там и о том, как определить перечень услуг, и как правильно сделать прайс (!) и о том, где рекламироваться и заключать договор с заказчиками.

Кроме этого курса, у нас есть еще 38. Как подключить «Премиум», чтобы смотреть курсы бесплатно?

Консультации недели

Подписчики могут задать в сервис «Клерк.Консультации» сколько угодно вопросов. За неделю ответили на 65 вопросов подписчиков.

Посмотрите самые интересные:

Кстати, важная новость: 🔥 ККТ надо применять, даже если безнал пришел за компанию от физлица. «Интерфакс» оштрафовали за неприменение ККТ!

Разборы недели

В год подписчики получают 400 инструкций про новые законы и другие важности для бухгалтеров. Написаны главредом. Можно даже заказать тему, мы напишем.

На этой неделе разобрали:

Простой — временная приостановка работы. Рассмотрим, как оформить простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

Сотрудники IT-компаний в возрасте от 22 до 45 лет смогут оформить ипотеку под 5 % годовых или еще меньше. Можно купить новую квартиру или дом. Но на старую хрущевку такой кредит не дадут.

После объединения ПФР и ФСС будет единый тариф взносов, единая база, единая предельная база. А еще единый отчет, который надо будет сдавать в ПФР. Наконец, надо будет сдавать в ИФНС РСВ без 3-го раздела и новый отчет с персданными.

Обзор новшеств в законах и правилах, о которых надо знать, чтобы не налететь на штрафы.

Правительство РФ с 29 марта 2022 года легализовало параллельный импорт. Что это такое и на ввоз каких товаров распространяется новое правило?

Девиз недели

Мне пора в музей, чтобы меня не трогали.