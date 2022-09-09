Про главреда, который стесняется, и ненависть к проводкам. Что происходит в «Клерке»

На фото выше мне 24 года, я сижу в редакции «Актиона» и радуюсь, что разобралась со словом «камеральный».
Шесть фактов обо мне
- Мне 37 лет, а все еще кажется, что 16.
- В 23-00 я уже обязательно должна спать.
- У меня есть водительские права, но водить я разучилась, потому что 12 лет не сидела за рулем: боюсь!
- Я очень люблю плакать.
- Я ненавижу бухгалтерию и обожаю самих бухгалтеров.
- Я 15 лет в бухгалтерской журналистике.
Я до сих удивляюсь, что существует такое странное понятие как бухгалтерская журналистика. Журналистика — это репортажи, поиск информаторов, душераздирающие эссе. А бухгалтерия — это бумажки, никому не нужные ФСБУ и противная отчетность. И как я тут оказалась?..
Страшные личные тайны Марины Снеговской
Сейчас расскажу. После школы с медалью я попала в МИИТ, знаменитый железнодорожный ВУЗ, где училась странной профессии — туризму и гостиничному бизнесу. На дворе был 2002 год, это было модно и казалось перспективным. Но я закончила универ и поняла, что хочу быть журналистом, как и мечтала с детства.
Пошла на хедхантер, нашла вакансию корреспондента в журнале «Проверка в компании» в «Актионе» с окладом 20 тыс. руб. Меня взяли, потому что я очень стеснялась на собеседовании и главред понял, что из меня можно вить веревки.
Огромное издательство: журнал «Главбух», газета «Учет. Налоги. Право», куча другой профпрессы. Все очень серьезно, и НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО.
Как я писала про налоговые проверки — одному Богу известно. Разобралась со словом «камеральная» — уже хорошо!
Зато с успехом занималась «расследованиями»: проникала на разговоры тет-а-тет с начальникам московских ИФНС, говорила с рыдающими из-за заведенной уголовки главбухами, ходила на заседания в Высший арбитражный суд.
Я интроверт, я боюсь заходить в магазины, где ценник за блузку выше 5 000 руб. Мне страшно общаться с людьми и я работаю журналистом! Не повторяйте моих экспериментов над собой.
Какие главные эмоции во мне тогда были? Страх, стеснение и растущая ненависть к проводкам, которые абсолютно нереально понять, если ты не работаешь с учетом как практик.
И параллельно я просто влюбилась в бухгалтеров. Они для меня как маги, как многоруки, как обладатели тайного знания с железными нервами. Давайте я вас всех обниму!
В «Клерк»: работать, работать и работать
Шли годы, и я попала в «Клерк». 5 лет главредства: драйв, признание, наезды, суды, новые проекты, слезы, радость, образовательный проект, 40 вебинаров в месяц, лиды, заявки, другие новые слова, вместо 5 человек в офисе — уже 50, и все от тебя что-то хотят. Вот с таким багажом я подошла к весне 2022 года. И... уволилась.
Говорю, как есть: я выгорела, я сдалась. Села на даче и 3 месяца лежала, смотрела в небо.
Поняла одно: нельзя найти счастье, если бросаешь любимое дело, даже если безумно устал и не был в полноценном отпуске 5 лет.
И вот я снова с вами, с конца августа, уже на позиции издатель — руковожу департаментами Редакции и Образования.
Кто теперь главред
Летом с нами работал большой профессионал в нашей сфере Женя Тимин, бывший главный редактор журнала «Практическое налоговое планирование». Человек, который разбирается в налоговой оптимизации лучше большинства консультантов на рынке.
Для него, как главреда ежемесячного издания, наша кутерьма казалась, наверное, излишней. В день 40 новостей, 15 статей, 20 постов в блогах, 15 — в Трибуне, сотни комментов.
И вот теперь этой кутерьмой взялась верховодить Елена Балаклицкая, которая с нами уже третий год. Раньше виртуозно рулила блоговой редакцией, а теперь будет всем контентом «Клерка». Пожелайте ей удачи в комментах. Она будет крутым главредом!
Как написать главреду?
- На почту e.balaklickaya@klerk.ru
- В личные сообщения
Как написать издателю (мне)?
- На почту m.snegovskaya@klerk.ru
- В личку
Эпилог
Несмотря на все нытье этого поста, я считаю себя счастливым и состоявшимся человеком.
Делитесь с главредом (контакты выше) своими историями карьерных взлетов и падений, мы опубликуем.
Ну все, выхожу из исповедальной кабинки. Пошла работать.